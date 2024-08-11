多啦A夢展 免費區最後開放 把握機會去多趟

5角色今4度現身答謝粉絲 打卡要及時 盛事「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展香港站免費展區將於今日閉幕，主辦單位宣布，今日安排4場慶祝活動，多啦A夢與4位好友將現身免費展區，向在場觀眾道謝，每場約15分鐘。多啦A夢昨早亦突然現身免費戶外展區，為感謝祭作預告，現場粉絲大為驚喜，反應熱烈。至於收費展區將如期於下周日（18日）結束。

位於星光大道及尖沙咀海旁的免費展區今日為最後開放日，主辦單位特別安排慶祝活動，分別於上午10時，下午1時、4時及7時，舉辦共4場「多啦A夢與好友」感謝祭，多啦A夢與4位好友將現身免費展區，包括全球最高達12米的多啦A夢充氣雕塑所在的戶外展區，以及星光大道展區，向在場觀眾道謝，每場約15分鐘。

多啦A夢巡迴特展香港站上月13日正式舉行，展覽分為免費區及收費區，位於尖沙咀星光大道的免費展區今日閉幕，而位於K11 MUSEA 6樓的收費展區則於下周日結束。主辦單位曾分別於5月25日及上月20日，舉辦兩場約15分鐘的無人機匯演造勢，惟兩場匯演中，多啦A夢和一眾角色只佔大概8分鐘，其餘時間為無人機拼出贊助商標誌，不少市民對安排大感失望，不待「賣廣告」環節完畢已早退。

港鐵聯乘 主題列車行駛至8‧18 是次巡迴特展令本港掀起一陣多啦A夢熱潮，主辦單位更與多個機構合作，推出各種聯乘活動，當中又以與港鐵的合作最為矚目，早於今年5月，於輕鐵兆康站設置首個「多啦A夢主題月台」，並推出3列主題列車，分別游走輕鐵、東鐵綫及機場快綫。列車以外，12隻多啦A夢電影版1:1角色造型雕塑，亦登陸7個港鐵車站與乘客見面，包括九龍塘站、太古站及香港西九龍站等；3列主題列車將會行駛至本月18日。