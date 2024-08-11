醫健：伶牙俐齒：牙醫課程體驗營 試當兩天牙科學生

香港大學牙醫學院與香港大學Academy for the Talented剛於8月5日和6日合辦了兩天牙醫課程體驗營，讓一百多名中四和中五學生嘗嘗牙科學生的生活。

體驗「問題為本」學習模式 體驗營於菲臘牙科醫院進行，除了有趣的專題講座，參加者可以嘗試在模擬實驗室為「病人」補牙和影X光，亦會學習印牙模和縫針等實戰技巧。牙科發展一日千里，學院特意於體驗營加入更多先進科技元素，讓學生試用3D口腔掃描器，亦安排參觀3D打印工場。體驗營活動另一亮點，是讓學生嘗試牙醫課程沿用的問題為本學習模式 （Problem-based Learning），老師提出牙科問題，在本科生引導下，參加者以小組形式合作，經不同途徑尋找知識和答案，再進行演說。

牙醫學院舉辦是次體驗營主要的目的，是讓同學更深入的了解牙醫課程和牙醫日常工作的範疇。更重要是讓有意報讀的準考生了解清楚自己是否適合當牙醫。要知道牙醫是醫學眾多範疇之中很專門的一科，除醫治牙患和口腔各樣疾病，日常工作亦需要使用很多先進的科技和儀器。牙醫需有靈巧的手，具有科學的頭腦和醫學的知識，但亦像一名藝術家，配合美學，在狹窄的口腔內進行各種高難度的治療。

香港大學牙醫學院多年來為香港訓練牙醫和牙科專科醫生，其臨床訓練的時間之長和治療範疇之廣在世界首屈一指。在未來日子，學院亦會精益求精，繼續完善本科和專科教學課程，為香港以至亞太地區培育更多優秀牙醫。

香港大學牙醫學院副院長（校友及對外事務）及新生遴選委員 梁耀殷教授