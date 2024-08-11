東華學院醫輔隊合作 培育護理人才

【本報訊】東華學院與醫療輔助隊昨日簽署合作備忘錄，雙方將開展連串合作深化青少年培育及發展工作，透過醫療及護理專業培訓、義工服務和生涯規劃等各方面的教育及活動，推動青少年多元發展，為將來升學及就業作好準備；以及培育更多醫護專業人才。

在協議下，學院將為醫療輔助隊隊員和少年團員舉辦學術研討會和工作坊，提供醫療及護理培訓、生涯規劃及醫療行業資訊，增加年輕人對醫療及公共衞生的認識，幫助他們及早規劃未來，以專業知識回饋社會；而醫療輔助隊亦將為學院學生提供服務社區的機會，讓他們學以致用，並提升他們的專業技能、團隊精神和應變能力等。

助及早規劃職涯發展 東華學院校長陳慧慈表示，透過合作相信能夠結合彼此的優勢，協助年輕人更深入了解更多醫護相關行業的資訊，認識各醫療專業之間的合作，讓他們及早探索職涯發展方向，為將來升學及就業作好準備。學院校務委員會主席曾慶業相信，是次合作能促進雙方知識及經驗的深入交流，為香港的醫療發展和社會進步作出貢獻。

醫療輔助隊期望透過簽訂合作備忘錄，推動醫療輔助隊、東華學院以及國內單位3方在醫療衞生及人才培育方面的合作，令少年團團員對國家在醫療，以及不同範疇的發展有更加深入的認識。