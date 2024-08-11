網購肉毒桿菌針自行注射 50歲女子中毒

【本報訊】一名50歲女子上月中在內地自行注射美容產品後，疑似肉毒中毒，出現吞嚥困難、發音困難、四肢無力等徵狀。其後到深圳一醫院求診後，前日（9日）因徵狀持續，再到廣華醫院急症室求診。衞生署衞生防護中心正在調查個案，已經將個案通報內地有關當局。中心呼籲市民注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。

曾深圳求診 吞嚥發音困難 疑似肉毒中毒的女病人50歲，根據病人提供的資料，她於上月16日在朋友深圳家中自行注射經電商平台購買的肉毒桿菌毒素。同月21日起出現吞嚥困難、發音困難、雙眼局部下垂、面部肌肉無力和四肢無力。她於7月24日到深圳一醫院求診，毋須入院。7月27日，她因徵狀持續再到同一醫院求診，同日入院，經治療後於7月28日出院。

前日，該名50歲女病人因徵狀持續而前往廣華醫院急症室求診，同日被安排入院接受治療。目前情況穩定。經臨床診斷後，判斷為懷疑醫源性肉毒中毒。

衞生署指，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閱香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

當局指在香港以外的地區接受注射，必須特別小心謹慎，確認有關人員合資格或已向相關當局註冊執業。

衞生署提醒一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。若有不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。