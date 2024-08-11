專家：多地爆新冠病毒 外遊衞生須做足

巴黎錄4.5萬宗 港7院舍60人感染憂心忡 新冠疫情在全球多地均有復燃之勢。本港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨日指出，巴黎上月底錄得4.5萬宗確診個案，遠超本港處於的西太平洋地區10倍，情況不容忽視，而本港方面，過去一周已有7個院舍出現爆發，涉及60名病人，情況同樣令人擔心。香港大學醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華亦表示，目前全球正爆發新一輪新冠疫情，暑假期間，不少家長會帶同子女外出旅遊，呼籲外遊港人需時刻保持個人衞生及接種疫苗。

JN.1譜系疫苗料年底到港 劉宇隆昨日出席一個電台節目，談到新冠疫情時，他指本港控疫的整體情況不錯，但監察數據顯示，新冠病毒活躍程度在過去數周持續上升，醫院及院舍須加強衞生教育及院內管控，避免長期病患者因感染而引發其他嚴重疾病。新一批JN.1譜系疫苗預計會在今年底到港，現時供應的疫苗仍有效。

關日華亦在同一場合指，目前全球正爆發新一輪新冠疫情，暑假期間是家庭外遊高峰期，籲市民應時刻保持個人衞生。而在戴口罩預防方面，他則認為只要在多人或空氣不流通地方戴已足夠。他又指，不少市民接種疫苗的已超過半年，有必要加強保護。

疫魔上周在港再殺12人 當局最新監察數據顯示，本港新冠肺炎確診率已連續6周上升，學校及院舍爆發影響人數按周飆升逾80%，公營門診定點監測顯示新冠求診率自6月起呈升勢，地區監測病毒含量亦自該月起反覆上升，變種病毒株監測顯示，逾半樣本屬KP.2病毒株。

衞生防護中心的數據亦發現，上周嚴重及死亡個案有19宗，比前一周略少一宗，但其中有12宗死亡，比前一周多3宗；同期有7宗學校及院舍爆發報告，按周多兩宗，比前一周影響人數的33人大增81.8%；定點普通科及私家診所監測則顯示，新冠求診率數字自6月中起呈上升趨勢。