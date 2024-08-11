電子支付涉交易安全 防騙科技需與時並進

【本報訊】青年發展高峰論壇昨以「積極推動科技創新加快發展『新質生產力』」進行討論，多位來自汽車、銀行、航空等不同領域的商界翹楚，探討科技創新對其行業發展的影響，並鼓勵年輕人積極裝備自己，應付未來的挑戰。

科技創新界議員邱達根解釋「新質生產力」在不同領域應用。他表示，現有產業包括製造業等，可以審視是否有空間對產業鏈進行優化；或布局未來，培養新興產業、未來產業，以配合未來科技產業發展。他又指，各行各業都可以考慮能否通過科技應用創新，為未來布局。

另外，有與會者又指人工智能及新能源汽車發展是創新科技在該領域的充分應用，鼓勵年輕人着眼未來，在電動汽車應用互聯網技術等領域堅持創新，並發揮各自的專業力量；至於銀行也是充分體現「新質生產力」產業，因為銀行是一個高度數字化，每日儲存大量客戶資料、進行大量交易，而銀行運作方式在過去30年不斷創新，電子支付亦對銀行業帶來巨大影響，當中涉及交易安全、服務便利等，因此「新質生產力」對銀行而言非常重要。