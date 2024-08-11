澳門消息：訛稱轉帳額滿呃客近8萬 內地換錢黨人贓並獲

【本報綜合報道】澳門發生涉及換錢黨的詐騙案，受害人為一名中年內地男子，他在本月3日於路氹賭場，認識換錢黨一名姓劉（29歲）內地男子，雙方協議將10萬港元兌換成9.45萬元人民幣。劉隨後帶他到路氹一個房間交易，着事主將10萬港元交給房內另一名男子。

僅過數2.45萬 指稍後補回 事主交款後，對方表示已將人民幣轉帳到他的指定帳戶，然後與劉×離開。事主其後查帳，發現只收到2.45萬元人民幣，於是聯絡劉質問，劉訛稱當日「轉帳額滿」，稍後會轉帳補回給事主。

但劉最終亦失去聯絡，事主懷疑被騙報案。部門跟進調查鎖定目標，至本月6日上午10時，在路氹酒店截獲劉，揭發他逾期逗留，經搜查檢獲7.8萬港元懷疑贓款，於是以涉巨額詐騙將他移送法辦。