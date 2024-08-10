生意難做前景淡 執笠一浪接一浪

正當港官吹噓商店「10間執笠的同時，有16間開業」，本港旅行社繼續迎來執笠潮，猶如兜頭澆下一盆冷水。旅監局數據顯示，過去一月，再有4間持牌旅行社退回牌照宣告執笠。另一方面，地產代理業界在樓市撤辣短時間回春後，現在又重回吊鹽水「冇單開」狀態，要求當局向銀行業施壓，放寬樓宇按揭。更不必說，零售餐飲一蹶不振，數據雙雙插水，在在證明本港經濟慘淡，絕無港官的樂觀情況出現。

統計處昨日公布7月份中小企業務狀況按月統計調查結果，中小企業務收益的現時動向指數，從2024年6月在收縮區域的41.4，微升至2024年7月的41.8，而未來一個月的業務收益展望動向指數為45.4。港府隨即沾沾自喜，認為數據反映市道好轉。但事實勝於雄辯，指數仍然低於50的分界線，來來去去都是處於分界線下，根本談不上有真正好轉。

單是港府極之看重的旅遊業，業務持續低迷，截至今年3月，持牌旅行代理商只有1,602個，導遊牌照只有5,373個，比去年6月顯著減少。到今年5月至7月，繼續有持牌旅行社結業，本港經濟是好是壞，從此已可見一斑。

這還不止，樓市持續下行，對經濟的影響同樣立竿見影。剛公布的中原城市領先指數CCL，最新報140.96點，按周跌0.11%，仍處於8年低位。昨日有政黨連同地產代理業界與金管局高層會面，要求當局與銀行業界商討，別再收緊住宅按揭申請。

有議員指出，房地產市場同本港經濟息息相關，樓市要活，不能一潭死水，但近期有部分銀行收緊住宅按揭，甚至乎不做樓宇按揭。他指有個案是買家向銀行申請按揭，銀行審批過程卻出乎意料地長，過了成交期還未完成批核，結果無奈撻訂。除住宅外，工商舖按揭亦同樣收緊，影響營商者資金周轉。人不傷心不流淚，講到激動處，議員甚至灑下男兒淚，可見目前地產市道低迷，已到了危急存亡之秋的地步。

香港根本沒有實業支撐，過去一味靠炒致富，現在樓市下行，股市同樣疲不能興，五行缺水，難怪市況不濟；最令人悲觀的是，港府沒有應對板斧，唯一就是指望旅遊業打救，奈何旅遊業一樣是扶不起的阿斗。支柱產業無以為繼，想買樓又申請不到按揭，甚至影響到市民結婚意欲。數字顯示，今年七夕適逢周末，偏偏登記結婚的新人人數按年大跌近兩成。須知結婚買樓息息相關，上車難會否打亂新人結婚計劃，想也想得到。

裝睡的人叫不醒。現在港府彷彿就是那個裝睡的人，對市況慘淡、民生維艱視而不見，盲目樂觀，毫無作為，一味「反駁隊」上身，每遇外界質疑，就駁斥是對方不夠樂觀，再不然就上綱上線，斥為抹黑香港。要是連執政者都昧於形勢，只知自欺欺人，還怎麼可能增加人們對前景的信心？大家都不願投資和消費，經濟愈做愈縮，恐怕不用多久便會一語成讖，香港淪為國際金融中心遺址。