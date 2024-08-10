龍七公：自製國旗法案 勢成山寨鬧劇

美國逆全球化的核心精神是：對自家沒有好處的，禁得愈多愈好。所以，美國對中國貨品大加關稅，總統拜登最近再簽署一項名為「全美國國旗法」的法案，規定以後美國國旗必須在國內生產。這項法案，當然與今年美國大選、國旗需求大有關，但更重要的，是美國政界不願宣之於口的原因：若美國國旗過分依賴外購，會不會有一天美國本土連國旗的生產力也會失去？

要談新法案，必須先看現在的美國貿易法，該法規定聯邦政府採購的美國國旗，至少須有50%的美國製材料；而剛通過的新法案，則將材料比率提升至100%，而且生產工序必須在美國完成。因此，以後美國銷售的星條旗只能在當地生產。

該項法案由共和、民主兩黨各一名議員於去年提出，他們美其名曰「美國國旗是我們作為一個民族身份、決心和價值觀的象徵」。如此愛國的法案提出後，共和、民主兩黨當然支持，因此立法程序十分暢順，去年11月獲參議院通過，今年7月26日又獲眾議院過關，然後是拜登於7月30日簽署，隨後極速生效。

媒體報道該法案時，曾指2015年美國進口的美國國旗總值440萬美元（約3,432萬港元）。2017年進口國旗達到1,000萬面，當中99.5%來自中國。也就是說，2017年在美國銷售的美國國旗，只有5萬面非中國製造。美媒早前就此訪問了一家美國工廠，發現它的產量極低，每天最高僅能生產300多面。若2017年美國人使用的1,000萬面美國國旗全由當地生產，恐怕美國國旗比蘋果手機的炒賣價值更高，因為美國製的國旗根本不用飢餓銷售法，它本身就是飢餓供應的產物。

中國小商品市場的王者義烏，向來是美國大選用品的生產基地，僅從兩黨候選人的訂單多少，已能準確預測哪一位候選人贏面較高。當地一名了解情況的業者說，在義烏生產的美國國旗，若以90×150厘米的通用型為例，一面旗幟的成本價約為5元人民幣，折合約0.7美元，加上出口到美國的批發價及稅項後，成本價料升至約1.4美元，折合約10.9港元。

而美國購物網站的國旗售價，同款美國國旗的標售價為30多美元，折合約250港元。粗略估算，中國製與美國製的價格約是數美元與20美元之比。

愛國要從荷包開始 美國新法案似乎能教懂美國人，愛國要從荷包開始，為美國製造、為供應不足甚至交貨緩慢等一一埋單。只是，新法案上路之前，美國已有不少山寨美國貨的醜事。有美媒說，其實美國有不少虛假「美國製造」的案件，所謂虛假，是指有美國銷售商昧着良心做「假產地」，他們悄悄從中國進口，然後在產品貼上「美國製造」的標籤，美國執法機構有多認真處理這類個案呢？答案不詳。商人多奸詐，山寨豈是中國商人專利？將來美國國旗出現「假產地」新聞，一點也不稀奇。