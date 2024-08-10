撥亂反正：英國騷亂 美國內戰

昨日談到，因應英國多處爆發右翼反移民示威騷亂，特區政府對英國發出旅遊警示，提醒正身處或計劃前往當地的港人注意人身安全。但其實有關示威針對的是來自非洲或中東地區的「有色」非法移民，尤其是穆斯林，而並非黑頭髮、黃皮膚、相對有錢、有部分人「戀殖」，以至不承認自己是中國人的合法香港移民。

示威者衝擊的對象，主要是用作收容非法移民的酒店、旅館，被指協助他們的人權律師及志願組織辦事處，以及到場執法的警員和打對台的左翼示威者，所謂的暴力手段大多只是亂掟雜物和拳打腳踢，未有像當年香港的黑衣暴徒般狂掟磚頭和汽油彈、堵塞鐵路及機場、肆意破壞中資商舖與「藍店」，以至當街「私了」內地旅客和不同意見人士，暴力程度與影響範圍均相距甚遠。

此外，有別於特區政府在黑暴初期的畏首畏尾，英國政府、警方以至檢控官和法官，從一開始便對有關暴力示威強硬執法，並迅速將多名違法暴徒定罪收監。雖然英國的反移民情緒和左右政治之爭仍會持續，但預計今次騷亂不會像美國富商馬斯克預言般演變成「內戰」。

真正有可能爆發內戰的是美國。在社會撕裂日益嚴重，民主黨及共和黨左右翼愈趨壁壘分明，以及美國奇特的選舉人票制度下，最近兩次大選兩黨候選人的得票都極為接近，甚至出現總得票與選舉人票結果相左的情況；加上種種網絡假新聞和操控選舉陰謀論，令落敗者及其支持者都難以接受選舉結果。尤其今次對戰的為右翼「狂人」特朗普和被他形容為「極左分子」的賀錦麗，選前還發生了槍擊暗殺事件，在槍枝氾濫、民兵處處的美國，內戰絕非遙不可及的事，特區政府隨時要再發旅遊警示。