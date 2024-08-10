橫眉冷看：大量富人撤離英國

在投資市場，應該「寧買當頭起」，選擇居住地方，就更要考慮時運、地運。英國這個所謂「日不落帝國」，其實早已墜落，富人們正紛紛撤離，但不少香港人偏生傻裏傻氣，拖男帶女移民當地。眼見「當頭跌」而入市者，不是沒有成功的案例，但能成功的，卻是罕如鳳毛麟角。

早前英國《金融時報》報道，根據瑞士銀行的預測，由今年起到2028年，中國大陸的百萬富翁將會增加8%，增長幅度雖然比不上台灣、俄羅斯等地，但跟英國比起來，卻是好得太多了。事關到其時，英國的百萬富翁將會流失17%，幅度之高讓人咋舌。

所謂的百萬富翁，是以美元計算，折合港幣約780萬元，但即使閣下的資產高達千萬、億萬港元，亦納入統計之列。也就是說，大量中富、大富之人都計劃在2028年前離開英國。富人紛紛出走，原因有很多，位列第一的是治安問題。很多長居英國的人都說，自從正式脫離歐盟後，當地治安日趨惡化。當然，問題並非完全來自脫歐，而是因為近年英國的移民大增，加上受新冠疫情和俄烏戰爭影響，使經濟環境急速惡化，不少當地人難以維生，只能鋌而走險。筆者跟移英後返港度假的朋友聚頭，我問：「英國有哪些地方治安較好？」答曰：「幾乎沒有，只能小心在意，自求多福。」

治安差劣，更兼政府頻頻加稅，政策又不穩定，使富人們不斷逃離英倫。他們移居的目的地，大多是杜拜、阿聯酋或者新加坡，這些地方稅率較低，人身安全也有保障。瑞士銀行作上述調查的時候，大不列顛尚未爆發反新移民的暴亂。如今大亂之後，恐怕有更多富人會揮一揮衣袖，告別英國的雲彩。