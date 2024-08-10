筆下風雲：所謂強國 全靠打壓

美國霸權不僅體現在軍事上橫行霸道，就連標榜公平競技的奧運，一樣是美國大晒。中國反興奮劑中心就美國田徑運動員禮頓藥檢對類固醇呈陽性，仍獲准參加巴黎奧運表態，強烈呼籲國際檢測機構在巴黎奧運期間，加大對美國田徑運動員的興奮劑檢查頻率，並強烈建議田徑誠信委員會加強對美國田徑運動項目的反興奮劑監管。很明顯，在美國霸權下，由國際藥檢機構到各大運動委員會都不敢對美國運動員執正來做。

田徑一直是美國強項，幾乎無人能夠挑戰，但運動員是否真材實料，愈來愈惹人懷疑。除了禮頓驗出對類固醇呈陽性，今屆美國泳隊人人在比賽完後臉色發紫，同樣令人側目。每有美國運動員被驗出服食興奮劑，當局例必諸多辯駁，今次便以「肉食品受污染」來開脫，不用受禁賽懲罰。反之，中國運動員則備受針對，世界泳聯早前公布中國游泳隊今年至今平均每人接受21次藥檢，美國選手只為6次。若不是美國霸權使然，在各方面打壓中國，維護一己利益，還有更合理解釋嗎？

當年中國泳將孫楊因為與上門進行藥檢的人員發生衝突，他在諮詢中國游泳管理機構官員及律師後拒絕簽署文件，並由保安人員用錘子砸碎樣本，不交予藥檢人員。事後官方報告裁定，藥檢人員採樣過程不符合正規程序，孫楊未有違反任何反興奮劑條例，國際泳聯亦認同這一調查結果，但世界反興奮劑組織向國際體育仲裁法庭提出上訴，國際泳聯的決定被推翻，孫楊被處以禁賽8年的懲罰，一個運動員的黃金生涯被迫提早完結。

作為體育強國，美國對自己的運動員服用興奮劑卻持有雙重標準，所謂強國，顯然只是以壓制別國、違規出術來達成。