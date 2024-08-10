強詞有理：老美喊捉賊

來說是非者，就是是非人。美國不斷炒作中國運動員涉及所謂的「興奮劑問題」，甚至以此為理由企圖對奧運會進行長臂管轄。原來涉及興奮劑的不是別人，而是自己。美國奧運田徑選手禮頓在今年3月26日的興奮劑賽外檢查中被發現類固醇群勃龍陽性，但美國反興奮劑機構（USADA）卻宣稱他是食用了受污染的肉類引起，不但沒有對其實施任何處罰，還允許他代表美國參加巴黎奧運會。這難道不是雙重標準？豈止是雙重標準，根本就是賊喊捉賊。

近年來全球發生了數以百計的群勃龍陽性個案，其中絕大多數涉案運動員都受到停賽處罰，只有極少數美國運動員因聲稱食品污染而逃脫了處罰。如果說當中沒有蠱惑，鬼才相信。人們有理由懷疑，在USADA包庇之下，涉及興奮劑問題的美國運動員相當普遍，被曝光的案例也許只是冰山一角而已。在這次奧運會中，美國游泳選手賽後個個臉色發紫，不是很奇怪嗎？日前有外媒報道，USADA長期掩蓋美國運動員興奮劑違規，並允許他們參賽。世界反興奮劑組織（WADA）也證實了相關報道，指美方機構過去十幾年來一直對該組織隱瞞實情。

最諷刺的是，美國國會多年前通過一項既霸道又無厘頭的法案，允許美國政府對有美國運動員參加，或是有美國企業贊助，以及有美國媒體報道的體育賽事中，任何被美國政府懷疑有「興奮劑問題」的別國人員，展開刑事調查。按照該法案，在任何地方舉辦的國際賽事都將受到美國長臂管轄，運動員隨時遭遇跨境執法，只有美國運動員例外，這個世界還有公理嗎？

美國一直以「山巔之城」、「上帝選民」自居，認為本身在價值觀和政治制度上優於所有國家，全世界都必須服從其利益，聽從其號令，連奧運會也必須遵守其規則。正是這種「美國例外主義」，導致老美愈來愈狂妄自大，愈來愈目中無人。然而，公道自在人心，如今連西方媒體也看不過眼，連世界反興奮劑組織也出聲譴責，可見老美是如何不得人心。

中國反興奮劑中心強烈呼籲國際檢測機構在奧運期間加大對美國田徑運動員的興奮劑檢查頻率，並建議田徑誠信委員會加強對美國田徑運動項目的反興奮劑監管。其實美國田徑選手固然應受到檢測和監管，其他項目尤其是游泳也不能例外。