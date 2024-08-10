坦言集：西疆風險

美國對中國的攻擊是全方位的，目的為長期布局，往往是安置在出人意表的地區，使中國防不勝防。

金融戰爭是最隱晦的，混雜在正常的金融、經濟活動之中，也着眼於體制和人才因素；對中國的威脅最大，也較難察覺，因為可用市場經濟的藉口來作掩飾。即使在地緣政治方面，美國也是明暗布局，互為呼應。因為這不是一屆政府的政治，而是超越民主政府的任期，屬美國兩黨朝野共識中的長遠戰略。事實上，美國軍事和情報系統的工作，未必完全向民選政府報告，規劃也遠超民選政府的任期。國際上若只看民選政府的公開政策宣布，便差之毫釐，謬以千里。

南海問題、台海問題屬大的衝突領域，但中美關係也不能只看大區域大問題的衝突演變。美國對中國是全面封鎖，並不限於東南沿海，在中國周邊地區還潛伏着不少不穩因素，伺機發動。

例如，美國組織的東突厥分裂主義便曾在廣州、雲南、中越邊境等發動恐怖主義行動。在新疆，喀什亦一度成為分裂主義潛入點，從巴基斯坦、塔吉克斯坦循帕米爾高原潛入。後來，中國聯同巴、塔兩國，並在邊境聯合巡邏才將漏洞堵塞，今天喀什更成旅遊勝地。

不過，伊斯蘭國在敍利亞失敗，據說美國空運了部分成員到中亞與伊斯蘭國呼羅珊支部匯合，繼續在中亞和巴基斯坦地區擴大活動，包括襲擊當地中國企業，反映其反華政治立場。呼羅珊是在中亞河中地區以西，包括中亞及伊朗等地，成員大多為塔吉克斯坦人，與當地的遜尼派地方分裂主義勢力合作，成為伊斯蘭國在敍利亞戰敗殘餘的主力。它與阿富汗塔利班衝突，卻與巴基斯坦反華的塔利班友好，連同巴基斯坦與伊朗邊境的俾路支分裂主義勢力，在巴國西部山區的部落地帶活躍。

在美國資助下，遜尼派激進主義開始用金錢收買塔吉克斯坦的貧民參與恐怖活動，不僅在巴基斯坦、阿富汗、伊朗和中亞攻擊當地政府，同時攻擊中國、俄羅斯。中亞的哈薩克斯坦與吉爾吉斯斯坦也經歷顏色革命，足以顯示當地親美勢力的猖獗。美國要在中國西疆製造動亂，可動員極端主義組織，對中國施加壓力，中國西疆並不完全安穩。而在中國北方，還有志大才疏的蒙古尋求與美國聯合。

從緬甸到印度、巴基斯坦以至中亞，中國的西疆安穩仍有不少威脅。