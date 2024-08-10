中港跨境賣淫集團 涉洗錢逾3000萬元

拘主腦骨幹性工作者共39人 最細17歲 今年5月起，執法部門發現一個由本地黑幫操控、在內地廣東省招攬女子來港的賣淫集團，經連月追查後，至前日及昨日聯同入境處採取行動，拘捕集團主腦、骨幹及旗下性工作者等39人。初步調查顯示，賣淫集團包辦性工作者起居飲食，再從每單肉金抽佣五成，估計每月營業額達300萬元。另外，集團成員會把收益存入本地銀行戶口，涉嫌清洗逾3,000萬元黑錢。執法部門正追查黑錢流向，不排除有更多人被捕。

東九龍總區執法部門，約於3個月前發現一個活躍區內的三合會組織，透過廣東省「接頭人」招攬內地女子以雙程證來港，並安排她們在九龍區不同酒店非法賣淫，期間照顧其生活所需，以及提供性感內衣、制服、避孕丸、避孕套等「生財工具」，並把她們的性感照片上載至Telegram等社交平台，甚至指示各人穿上校服或特定職業的制服讓嫖客「睇辦」。經配對後，嫖客會前往指定房間接洽賣淫女子，每次肉金介乎600至1,600元不等，然後以大約五五分帳形式與集團拆帳。

黑幫操控 肉金五五分帳 有見及此，本港執法部門聯同深圳市執法部門進行情報交流，合作識別犯罪集團所有成員身份和他們擔當的角色。經3個月的調查和搜證後，執法部門於前日及昨日採取行動，共拘捕5男34女（17至75歲），當中包括集團主腦、6名骨幹成員及32名性工作者，部分人懷疑有三合會背景。行動中，警員檢獲約11萬元現金，並凍結3個共存有約435萬元的銀行戶口，相信該些戶口涉及清洗超過3,000萬元的懷疑犯罪得益。

調查警員表示，當嫖客在社交平台選中性工作者提供賣淫服務後，集團成員便安排交易時間，並指示嫖客到某一酒店附近等候。直至交易前一刻，嫖客始得悉酒店房號，然後獨自上房交易，並把肉金直接交予性工作者。而集團成員會定時到該些酒店向性工作者收取大約一半的性交易得益，並把款項存入用作清洗黑錢的銀行戶口。警員在後續調查鎖定該些戶口及進行分析，以便追查黑錢下落。

料每月營業額達300萬元 執法部門在判斷時機成熟後，近日與入境處進行聯合行動，其中在前日早上，分別於觀塘區及尖沙咀區的3間酒店「放蛇」，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕25名持雙程證來港的性工作者（17至46歲），另以涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」拘捕一名51歲本地女子及一名持雙程證的30歲內地男子，相信他們是集團骨幹成員。

至昨日早上，行動隊伍再在全港各區，以涉嫌「控制他人賣淫」拘捕集團主腦和另外兩名骨幹成員（27至46歲），當中部分人疑是黑社會成員。初步調查顯示，該賣淫集團的每月營業額高達約300萬元。