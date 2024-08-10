東呼即應：道路奇人隨處見 考駕駛者應變

【本報訊】雖然不少人已經將紅Van與「亡命Van」畫上等號，若翻查新聞報道，不難發現綠Van司機也非善男信女。網上流傳片段，顯示一輛綠Van與對頭車狹路相逢，各不相讓，綠Van更「畀油」想推開前車；另有片段顯示香港逆線行車情況猖獗；又有中年女士、推車阿伯、背包男孩、裸男、輪椅男等，失驚無神衝出馬路，考驗各道路使用者應變力。

狹路相逢如勇者勝 網上有片段顯示，一部綠Van與一部對頭車狹路相逢，彼此車頭對車頭各不相讓，綠Van更「畀油」，企圖推開對方，事件引來大批途人圍觀。雖然片段「無頭無尾」，難以判定誰是誰非，但在香港有愈來愈多「逆線行車」的例子，說不定綠Van與對頭車各不相讓，只是據理力爭。難道應該後退，助長市面上一班逆線行車的奇人嗎？

在香港駕車，不僅要提防逆線行車，還有很多意想不到的「驚喜」閃現馬路，考驗司機的應變質素。網上流傳多條車Cam片段，男女老小紛紛閃現馬路，例如有阿伯推着手推車橫過十字路口，險象環生；有小朋友作助跑狀，打算衝過馬路；有人在深夜蹲在馬路中央扮演「未來戰士」；更有輪椅人士亂過馬路，其悠然姿態猶如電影角色最強大腦「X教授」。