東呼即應：小巴收費管理混亂 紅轉綠乘客恐失算

2元優惠竟限時 東呼即應聯繫各方解迷思 運輸署日前發信邀請符合指定條件的11條紅色小巴路線營辦商，申請將紅Van路線轉做綠色專線小巴路線模式。政府「希望有效監管公共小巴」，惟行走粉嶺、上水的4條「501系列」綠色專線小巴路線早前被揭多收車資，港產官僚兩個多月後才發現，令人質疑港官管綠Van亦會出亂子。《東呼即應》更揭發有紅Van路線，早更有「2元乘車優惠」，夜更即下午2時30分後則沒有，事件緣於早夜更由不同營辦商營運。

《東呼》收到觀眾爆料指，紅色小巴出現收費亂象，來往荃灣至土瓜灣紅巴線，早晚兩更時段收費不劃一。由於爆料者持樂悠咭，看見紅巴線車頭位置貼上2元樂悠咭優惠，惟上車後發現八達通機被布包着，變相收全費。記者到現場視察，發現站頭小巴牌已經明確標明，早更時段可用2元樂悠咭優惠，而夜更時段則無八達通服務。市民歐陽先生表示，偶爾出現收費不一的情況，有時下午2時15分就開始變夜更時段，有時上車付錢，有時落車付錢，「都幾亂」。

早夜更由不同公司營運 對於為何只有早更時段有優惠，早更小巴站長游先生表示，相關路線的早更與夜更小巴，分別由兩間營辦商營運。夜更時段小巴收費16元，沒有2元樂悠咭優惠，乘客不滿，夜更時段小巴司機亦不滿意。早更小巴司機黃先生指出，運輸署申請一向要等，早更小巴公司申請八達通都要一年，申請2元樂悠咭優惠則超過半年。

記者經多番追查，成功聯絡夜更小巴營辦商負責人林先生，他透露2022年已開始申請，但運輸署回覆指申請資料不齊備，例如行車證到期、客運營業證到期等，一直向署方繳交文件。直至約兩個月前及兩星期前，署方分別透過短訊及電郵通知，要求上傳客運營業證及會議紀錄等文件。

運輸署回應《東呼》查詢指，根據紀錄，在2022年底曾接獲營運夜更時段往返荃灣至土瓜灣紅巴路線，當時的營辦商作為申請人，提交加入2元優惠計劃申請書，不過他們未能提交相關證明文件，並在2023年底要求更換新申請人。運輸署在今年1月至今，一直積極聯繫新營辦商，目前仍未收到申請所需的資料及證明文件。

人手不易過渡 勢影響服務 《東呼》認為，其實乘客根本就不關心，所乘搭的小巴是紅還是綠，他們的要求很簡單，就是「紅轉綠」後，原先的服務會否有變，例如會否縮減時段等，不少紅Van司機曾說，開紅巴是「自己僱自己」，不似綠Van司機是「受薪打工仔」。試問一班習慣自在的人，會不會全數過底當綠Van司機呢？有限的司機人手，自然只能提供有限度的服務。港官在特邀營辦商「紅轉綠」的同時，有否具體措施，確保營辦商做到「順利過渡」呢。

荃灣至土瓜灣紅巴線早更有2元乘車優惠，夜更則沒有。 東呼即應爆料熱線 游先生指，相關路線的早夜更由兩公司營運。 東網版面新設計一撳即睇 黃先生稱，向運輸署申請一直要等。