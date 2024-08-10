北大嶼感染控制中心 供亞博擴建

【本報訊】政府相繼釋出多個疫情時用作社區隔離設施及治療的設施及用地，昨日決定將北大嶼山醫院香港感染控制中心用作亞洲國際博覽館的擴建之用，至於原有感染控制中心的設施，則會有序轉移至其他合適地方重組再用。

隔離病房 移工地重用 政府發言人指，中心內的醫療儀器、配套設備、家具和消耗品，會分配予醫院管理局轄下各醫院聯網的公立醫院繼續使用。中心內的機電設備分批於本港的醫院及醫療設施重用。以「組裝合成」建築法建造的隔離病房單元，會在政府及公營機構工程項目工地用作工地辦公室、員工休息室、物料儲存室等。

此外，中心內的醫療儀器、配套設備、家具和消耗品將於短期內開始轉移，機電設備及隔離病房單元會挪開重用，以配合預計明年第一季進行的亞博館二期建造工程。

北大嶼山醫院香港感染控制中心在2021年12月啟用，在第5波疫情期間，最高峰時共有超過650名病人同時於中心接受治療。隨着疫情減退，為充分利用中心的隔離設施，醫院管理局曾將感染其他高傳染性傳染病的病人安排到中心隔離及接受相應治療，中心及後於2023年11月轉為備用狀態。在整段運作期間，中心共接收病人超過20,700人次。