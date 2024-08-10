大熊貓安安 晚年活動研究出爐 聰明選擇停留位置路徑 減體力消耗

【本報訊】海洋公園的大熊貓安安在2022年已離世，享年35歲，相等於人類105歲高齡，而海洋公園在牠離世前進行了一項研究。昨日新發表的研究發現，這隻「百歲熊貓」生前在數據收集期間，有平均三成半的時間精力充沛、活躍好動。團隊指這項研究為大熊貓生物學及生態學帶來了難得的貢獻，研究結果有助園區更了解所照顧動物的健康情況，亦能提升所照顧動物的棲息地，並且不同的動物也能採用。

觀察31個月 收集數據 研究團隊就牠的日常生活進行了一項長達31個月的研究。團隊於2019年7月至2022年1月期間，反覆觀察牠的活動軌迹及對棲息地的喜好，累積觀察時數達422.5小時。團隊將「香港賽馬會四川奇珍館」內兩個棲息地區域的15條路徑分類為少於20度角的緩坡，和多於20度角的斜坡，並透過現場觀察和影片分析，了解安安對不同斜度路徑的喜好。

研究項目負責人馬思慧表示，研究發現安安懂得透過選擇停留位置及路徑，減低體力消耗。除了喜愛在接近休息室的位置活動，牠對上落斜坡的路徑亦有不同偏好，上坡時傾向使用較平坦的緩坡，下坡時則會使用較斜的陡坡，因此上坡的路徑亦會有所延長，此行為模式和野外大熊貓相符。

馬思慧表示，這套突破性的路徑分析研究方法，能協助評估所照顧動物的健康狀況，例如足部和肌肉骨骼系統的健康、關節炎狀況等，分析結果亦提供客觀的數據，顯示老化及疾病如何影響動物的生活模式。研究結果亦可用於提升動物棲息地，以及令動物長期護理精益求精。馬續說，海洋公園所研發的這套路徑分析方法容易操作，可應用於不同物種，而其他動物設施亦可跟隨。