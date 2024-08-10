徐耀霖出任廠商會行政總裁
【本報訊】香港中華廠商聯合會（廠商會）昨日公布，徐耀霖將於下周一（12日）起出任行政總裁。
曾在貿發局工作逾30年
該會指，徐耀霖擁有豐富的國際貿易及商業發展經驗。他在香港貿易發展局服務超過30年，期間出任不同管理崗位，涵蓋工業聯絡、國際及內地事務、香港形象推廣，以及產品與服務業拓展等領域，並曾被派駐紐約及杜拜擔任主管。離開貿發局前，徐耀霖擔任的職務為歐洲、中亞及以色列首席代表，長駐法蘭克福，管理13個辦事處，服務地域橫跨近60個國家。此外，徐耀霖亦曾在港府及上市綜合企業工作。徐耀霖擁有香港科技大學工商管理碩士、香港中文大學社會科學榮譽學士學位，以及香港理工大學市務學高級文憑。
廠商會會長盧金榮歡迎徐耀霖加入廠商會領導秘書處，指徐在政府、商界以及半官方機構均累積豐富經驗及建立廣泛人脈，並在行政管理、貿易推廣以及市場拓展等多方面均具備深厚的專業知識。
對於此次任命，徐耀霖表示榮幸，指能夠在廠商會成立90周年這一重要里程碑時刻加入廠商會大家庭意義非凡。徐又稱廠商會作為香港主要商會之一，肩負着促進工貿發展、引領業界加快實踐新型工業化的重要使命，未來將與廠商會全體同仁通力合作。
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