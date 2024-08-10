徐耀霖出任廠商會行政總裁

曾在貿發局工作逾30年

該會指，徐耀霖擁有豐富的國際貿易及商業發展經驗。他在香港貿易發展局服務超過30年，期間出任不同管理崗位，涵蓋工業聯絡、國際及內地事務、香港形象推廣，以及產品與服務業拓展等領域，並曾被派駐紐約及杜拜擔任主管。離開貿發局前，徐耀霖擔任的職務為歐洲、中亞及以色列首席代表，長駐法蘭克福，管理13個辦事處，服務地域橫跨近60個國家。此外，徐耀霖亦曾在港府及上市綜合企業工作。徐耀霖擁有香港科技大學工商管理碩士、香港中文大學社會科學榮譽學士學位，以及香港理工大學市務學高級文憑。