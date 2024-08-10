合謀定價案不獲寬待 美聯申覆核 押後裁決

【本報訊】競爭事務委員會去年底入稟競爭事務審裁處，向美聯集團及旗下公司等展開法律程序，指對方涉與中原地產等合謀定價訂實收佣金比率，涉違反競爭法。競委會要求美聯罰款，涉案高層須取消董事資格。不過，中原地產及旗下的利嘉閣因率先與該會全面合作，可按政策獲得寬待。美聯其後就沒有獲競委會寬待一事申請司法覆核，並指比中原更早尋求寬待。法庭昨日聽罷陳詞，決定押後裁決，會在3個月內頒判詞。

3個月內頒判詞 司法覆核申請人為美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司及美聯集團有限公司，競爭事務委員會則被列為擬答辯人。申請人前日完成陳詞，代表競委會的資深大律師陳詞表示，所有公司都是競委會的調查對象，寬待政策刻意容納不確定性，目的是鼓勵各方爭奪寬待資格，搶先提供證據，為涉事者提供誘因助查。在本案中，由於其中一方已提供資料，競委會決定不寬待另一方。法庭昨聽罷各方陳詞，需時考慮判決，會在3個月內頒判詞。

據申請人入稟狀指，2023年3月13日，申請方的法律代表通知競委會，表示申請方願意提供全面協助，以換取獲得寬待，但對方回覆指並不可行。申請方其後取得競委會與施永青於2023年5月2日開會的會議紀錄，施得悉競委會將要求中原等作巨額賠償後，即於當日表明會全面合作，並按政策獲得寬待，其後獲競委會批准。申請人指明顯他們比中原早7周已提出要求寬待，中原的施永青亦明顯改變了其心意，因發現需大量賠償才決定尋求寬待，認為競委會做法並不合理，要求推翻。案件編號：HCAL 490/2024