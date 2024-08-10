以老護老慘劇不止 申訴署查暫託措施

隱蔽個案在眼前 社署家訪難識辨 早前一對分別82歲及60歲的母子，被發現倒斃在觀塘瑞和街寓所，再次引起社會對以老護老、隱蔽照顧者的關注。申訴專員陳積志昨日宣布，該署將主動調查政府支援長者及殘疾人士照顧者的暫託服務。他指近年本港不時發生照顧者疑因不堪壓力而導致倫常慘案，而「以老護老」、「以老護殘」、「以殘護殘」的失救悲劇時有發生。另外有社區組織幹事表示社署的探訪較為簡單，且社區支援不足，有學者則認為香港應把相當於1%本地生產總值的資源用作長者服務。

陳積志指出，照顧者日常生活所面對的困難及承受的巨大壓力，是「老大難」的民生問題。公署留意到，現屆政府已落實多項以照顧者為本的針對性支援措施，包括擴展暫託服務網絡及推出照顧者支援專線等。但政府的數據顯示相關暫託服務可能未被充分使用，且有意見認為暫託服務供應地區分布不均、申請程序繁複及欠缺配套等。

審研申請流程使用率等 陳積志表示，希望認真審視有否進一步改善措施的空間，更好地為照顧者分憂解難、改善生活質素。而調查包括審研現有長者及殘疾人士暫託服務的安排，如服務規劃、申請流程、提供予照顧者的配套及資訊、服務質素及使用率的監察，以及服務推廣及宣傳等，並在有需要時提出改善建議。

關愛隊能力有限礙轉介 另外，社區組織協會幹事阮淑茵表示，社署保障部家訪的主要目的為審查資產、家庭狀況是否符合綜援資格為主，因此即使有家訪也屬於隱蔽個案。

針對政府設照顧者熱線及平台等措施，阮認為這些做法較被動及覆蓋面不足，而關愛隊的資源及人力有限，部分成員甚至本身也是長者，且不具備相關專業知識，即便可以做到探訪，但做到轉介並不容易。她認為今次事件是一個借鑑，應加大力度識辨隱蔽及高危個案，建議由政府統籌，整合綜援數據、房署雙老家庭資料及18區關愛隊，再有地區外展、街站等，篩選出高危個案。

學者倡撥1%GDP資源安老 對於今次已是年內第5宗照顧者悲劇，聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院院長黃於唱表示，本港用於長者服務的資源不算多，因香港現時長者人口比例約22%至23%，但用於長者服務的資源約只佔本地生產總值0.6%，因此應考慮把相等於1%的GDP資源用於長者服務，以便增加人手資源識別高危長者。