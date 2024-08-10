醫健：醫健寶庫：鍛煉肌肉好處多

肌肉鍛煉或肌肉強化活動泛指可以增加骨骼肌肉體積、力量、耐力或爆發力的活動。世界衞生組織的體能活動及久坐行為指引，建議市民大眾每周應進行不少於兩次、中等強度或以上、覆蓋所有大肌群的肌肉強化活動。香港衞生署亦建議市民每周用非連續的兩至三天來鍛煉各主要肌肉群。定期的肌肉鍛煉對身心健康有莫大裨益，包括預防和改善肌少症及骨質疏鬆、預防和幫助管理肥胖症、糖尿病、心血管疾病和癌症等非傳染病、降低跌倒和受傷風險、改善代謝健康、幫助紓緩壓力、減少焦慮和抑鬱情緒以及促進精神健康。

談起肌肉鍛煉，讀者可能會聯想到「健身室、啞鈴、大隻佬及後生仔」，其實在健身室運用專業的舉重器材進行肌肉鍛煉，只是諸多肌肉強化活動的一種。市民大眾亦可採用徒手訓練（如掌上壓、半蹲及平板支撐）或簡單的輔助器材（如橡筋帶及水樽啞鈴）進行一些需要較少設備、強度適宜的肌肉強化活動，因應日常個人作息、生活習慣和喜好，去選擇最適合自己的方式來鍛煉肌肉。適逢奧運盛事，大家不妨嘗試改變一下慣常的靜態生活模式，開始好好鍛煉肌肉、強身健體，只要肯付出時間、有恒心且訓練得宜，人人都可以透過進行肌肉強化活動，為自己的身心健康出一分力。