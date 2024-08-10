藥物名單擴至59項 慢病共治 靈活處方

涵抗高血壓降血糖 免費用紓基層徬徨 醫務衞生局（醫衞局）昨日公布，慢性疾病共同治理先導計劃本月起增加16項藥物名單，基本藥物名單總數增至59項，包括抗高血壓、降血糖等藥物。當局又指，自慢病共治計劃推出以來，截至8月7日，已經有超過5.6萬名市民參與計劃，在完成糖尿病及高血壓篩查的人中，有約40%被確診血糖偏高或患有有關疾病。

慢病共治計劃設有基本藥物名單，醫衞局在檢視參加者的實際需求後，本月起在基本藥物名單增添16項藥物，包括抗高血壓、調節血脂、抗生素和治理相關健康問題的藥物，以及治療偶發性疾病的基本藥物（如抗生素和治理相關健康問題的藥物）。在政府資助下，獲處方名單所列藥物的參加者毋須支付任何藥費。擴大後的名單由最初的43項基本藥物增至涵蓋59項基本藥物，令家庭醫生有更大彈性，因應參加者的臨床需求處方藥物。

下月起473服務點診費$150以下 另外，在「慢病共治計劃」下，參加者亦需按共付模式自行負擔一定的共付額。現時，治療階段的診症共付額由個別家庭醫生自行釐定，並可按既定機制，每年調整一次。今年相關共付額的調整將由9月1日起生效。

診費方面，現時參與計劃的718個服務點中，672個服務點將維持其治療階段的診症共付額不變，另有8個會下調診症共付額，下調幅度由50至350元不等，而餘下的38個服務點則會上調診症共付額，上調幅度由20至250元不等。整體而言，由9月1日起，計劃下有473個服務點只收取政府建議的150元或以下的診症共付額。

揪1.3萬人患高血壓或血糖異常 當局又披露，截至8月7日，已有約5.6萬名市民參加計劃，而超過3.2萬名已完成糖尿病及高血壓篩查的參加者中，約1.3萬名被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓。