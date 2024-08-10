科大構建創新介面微結構 鈣鈦礦太陽能電池更耐久

【本報訊】香港科技大學研究團隊發現一種新的介面微結構，可用於鈣鈦礦太陽能電池。該創新介面概念大幅度提高了電池的可靠性和光電轉換效率，此突破性發現在未來太陽能領域具有很大的應用前景。團隊已以「手性結構異質介面實現高耐久性鈣鈦礦太陽能電池」為題，在世界頂級學術雜誌《科學》（Science）發表相關研究。

研究人員發現，鈣鈦礦太陽能電池各功能層之間的介面附着力不夠強，是導致器件耐久性技術問題的科學根源之一。科大化學及生物工程學系副教授周圓圓及其研究團隊從天然材料獲得靈感，在鈣鈦礦太陽能電池中獨創性地構建了一種介面，有效提高了耐久性。

有助克服天氣限制運行 周表示，團隊已經看到了鈣鈦礦太陽能電池商業化前景，這些電池已經展現出非常高的光電轉換效率，一旦最終能克服在現實場景服役的耐久性問題，將具有極高價值。該發現在未來太陽能領域具有很大的應用前景，受惠於增強的器件耐久性和能量轉換效率，日後基於該技術的鈣鈦礦太陽能電池組件將能夠在各種天氣條件下可靠地運行，達致長時間的持續發電。