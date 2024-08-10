灣仔鼠災 私家街巷嚴重 促跨部門防控

政黨倡大數據追蹤 乾冰替代鼠膠減誤中 鼠患困擾各區，食物環境衞生署的「無鼠百分比」數據顯示，灣仔區的鼠蹤數據達87.1%，顯示該區鼠患問題為港島區最高。有政黨灣仔支部昨日發起「消鼠奇兵」大行動，指一項區內調查亦發現，約60%街坊對灣仔區環境衞生的意見是不滿意及一般。議員梁熙亦有出席有關活動，指灣仔鼠患嚴重，很多鼠蹤均出現在私家地方如私家街巷等，建議政府成立跨部門小組處理問題，勿讓私家街巷成為「老鼠溫床」。同時，他又建議政府參考美國華盛頓以大數據估計老鼠洞穴位置，然後以定點滅鼠的方式，準確率高達八成。

該政黨灣仔支部主席周潔冰指出，「消鼠奇兵」行動在5月、6月舉辦防治鼠患講座，7月至8月5日則進行問卷調查，成功回收813份問卷，結果顯示41%居民對區內環境衞生表示滿意；47%人士表示一般，有12%受訪者感到不滿意。她指，大部分居民皆稱有遇到老鼠，嚴重區域在鵝頸街市、愛群區日善街、銅鑼灣永興街等私家街巷位置，建議政府成立跨部門工作小組改善情況，支援改善私家街巷管理。

議員梁熙引述「無鼠百分比」的數據，指灣仔鼠患嚴重，建議當局參考外國的滅鼠方法，雖然港府強調利用科技處理鼠患問題，但梁提出應參考美國華盛頓透過大數據估計老鼠洞穴位置再處理的方式，準確率高達八成。而相關數據是透過市民舉報，加上閉路電視片段等搜集得來。至於目前有使用的老鼠膠易中「副車」，如貓狗等，同時也會令老鼠皮開肉綻，本港應倣效英國以乾冰處理鼠患，認為更為有效。

應擴權食環就私地執法 對於老鼠出沒在私人地段，或會出現滅鼠盲點，梁就指政府若接獲市民投訴，食環署應獲授權向私家地方業權人發出「妨擾事故通知」，甚至向法庭申請命令。

食環署早前公布今年上半年的鼠蹤調查，指全港整體「無鼠百分比」數據為95.1%。該方法是利用熱能探測攝錄機配以人工智能技術調查各區鼠隻活動情況，取代以往依靠老鼠咬囓誘餌的普查方法。不過，18區中最差為灣仔區，相關百分比僅87.1%，亦是唯一低於90%的地區，而數據最理想的是西貢區，「無鼠百分比」高達99.4%。