分判商3年仍未收錢 欠薪停工湧現 價低者得無利可圖 建造業：大家都輸

【本報訊】建造業近日發生多宗欠薪事件，又有傳私樓地盤停工，建造業分包商聯會會長伍新華昨早在電台解釋行業不景氣，其中原因是2014年立法會出現「拉布」，導致工務工程甚少批出，市場出現「價低者得」現象，令公司蝕錢，甚至有中標項目較房署預期的還低35%。

伍新華形容現時行業「較嚴峻」，他稱原因是2014年「拉布」，令行業兩大板塊之一的工務工程減少，很多公司因低價搶標，老闆「唔想炒晒」員工而寧願蝕錢。

中標價竟較房署預期低35% 他表示有房署項目中標價錢，甚至較房署預期低35%，形容是「大家都輸」。他又稱，去年情況非常差，分判商經常收不到錢，甚至完工後「拖住兩三年都未收錢」，令資金流有困難。他再次歸咎「價低者得」，指入標價錢愈搶愈低，本來有利潤變無利潤，他更稱去年有老牌建築公司因而自動清盤，觸發分判商資金鏈斷裂，有公司損失以億元計。

除了工務工程，他指私人市場因為今年經濟不佳，很多地產商擔心樓宇銷情不理想，手頭上尚有存貨，擔心新樓「起咗賣唔出」，更傳出有地盤停工。他稱業界受工務工程和私人市場「兩邊夾擊」，又稱分判商「人心惶惶」，即使有生意亦要擔心「收唔到錢」而考慮接不接。

他建議政府可以協助中小企向銀行貸款，並指現時有公司即使有擔保亦難以借貸，因為銀行業對建造業前景「負面」，抱住與其執笠後問政府追錢的心態，倒不如不借。