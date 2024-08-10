行為不當停牌45月 大狀蕭震然上訴遭駁回

蕭震然不服命令，在2023年2月7日，申請延時上訴及暫緩執行命令。上訴理由包括審裁團沒容許蕭震然盤問投訴人，另認為指蕭的作為是不誠實，是錯誤的裁定。上訴庭在判詞中指，今次命令上訴期限是2022年10月31日，而蕭在翌年2月才提上訴，逾時超過3個月，形容是重大延遲。本案中沒有基礎指審裁團的事實裁斷有錯，而且紀律聆訊並非刑事審訊，當局不一定要向答辯人施警誡或提醒他保持緘默的權利。綜觀所有因素，上訴庭認為本案沒有可供爭議之處，駁回延時上訴申請及暫緩執行命令的申請。案件編號：CAMP 50/2023