劏房戶再歷收樓 愁安置感徬徨

【本報訊】曾受早年沙中綫工程沉降問題影響、鄰近公務員合作社重建計劃的一排的舊樓，昨日被市建局刊憲納入馬頭圍道/落山道重建項目。市建局人員昨立即凍結人口作調查，登記住戶資料。有劏房住戶表示幾年前才因收樓而遷居，擔心自己不會被安置上樓，大感徬徨。有燈飾店租戶就表示自己早已與客人打成一片，感到不捨。

劏房住戶李女士昨獲悉重建後，隨即執拾物品。她居住於一個被分間成十多間板間房的單位，目前有5至6戶人居住。李原本住在馬坑涌道另一個劏房單位，上址被收樓，於4年前搬入現時劏房。李女士不介意搬到別區，但她對能否獲安排上樓感悲觀，而且現時租金昂貴，若未被安置，她計劃再找劏房租住。

經營燈飾店近20年的黃先生是受影響的地舖租戶，店門昨被貼上告示，他對重建計劃大感錯愕。他表示，舖頭向來做熟客生意，早已視客人為「自己人」，離別在即，不捨得街坊。但他表示，舖位所在的樓宇較舊，有重建必要。至於未來會否在區內重新開舖，他就認為要視乎賠償金額，暫時未有決定。

8旬老業主 不介意大屋換細屋 80多歲的朱婆婆在重建範圍內一個700多呎單位居住50多年，亦是單位的業主。隨着老伴離世、兒子搬出，偌大的屋內就只剩她與傭人。現時她只希望收購價合理，又表示只有二人居住，不介意「大屋換細屋」。不過今年4月她於家中跌倒，導致行動不便，出入亦要用拐杖，希望如能獲安置，樓宇可以有升降機。