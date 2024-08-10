馬頭圍道/落山道重建 樓齡55年以上涉112業權 供230住宅 樓下作商舖 料2034年落成

【本報訊】市區重建局昨日公布土瓜灣馬頭圍道/落山道重建項目。項目地盤總面積達2,122平方米，涉及馬頭圍道324號至354號雙數號樓宇，即面向土瓜灣街市方向一排樓齡達55年或以上的舊樓，受影響業權約112個，預計受影響業權戶約180住戶及約20間地舖。重建項目預計2033至2034年落成，總樓面面積約14,200平方米，住宅樓面約11,830平方米，預計可發展230個住宅單位。樓下位置發展成商舖，樓面面積約2,360平方米。

市建局赤字 推逾10億元發展 近年市建局收入減少，連續兩年錄得赤字。今次項目範圍就較以往重建項目小，涉及業權亦較少，市建局規劃及設計總經理關以輝估計項目涉款十多億元，屬「輕資本項目」。局方希望用較低的成本，協助區內的規劃。至於計劃賺或蝕，他就表示項目要待約十年後才會落成，難以預測未來市場情況，亦未決定項目會交由發展商抑或局方負責。

收購公僕合作社樓宇未有定案 根據市建局介紹，項目界線東面毗連馬頭圍道，西面毗連市建局於靠背壟道/浙江街的公務員合作社試點計劃項目，關以輝指，項目主要為連結區內西面住宅及東面社區設施，並與毗鄰的公務員合作社試點項目一併作規劃及設計，亦會將試點項目的地下購物街延伸，以連接港鐵站。

公務員合作社試點項目於數年前已經展開，由於業權分散，至今仍未公布收購及補償的最終定案。

被問及兩個項目為何不一同開展，關解釋，在公務員合作社項目開展時已經着手規劃今次項目，但因前者屬於公務員合作社試點，收購程序不同而且較複雜，加上涉及解散合作社，需要較早展開。

項目的自住物業業主可獲以「假設以重置單位7年樓齡的價值」呎價作計算的現金補償，並有「樓換樓」選項。非自住的住宅物業業主及非住宅的物業業主，收購金額則為物業市值加適用津貼。租戶方面，住宅租客可獲發特惠津貼，合乎資格者可獲安置。而非住宅類的租戶則可獲發特惠津貼，亦可獲發適用的營商特惠津貼。