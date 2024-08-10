按揭審批歎慢板 買樓購舖遇難關

銀行收緊條款玩殘 地產業界呻慘 樓市「辣招」雖已全撤，但房地產市道卻仍然低迷。有政黨聯同多個地產代理商會，昨日與金融管理局副總裁阮國恒會面，反映地產代理業界的經營苦況。事後他們召開記者會，指樓市不景除了高息環境導致，銀行收緊按揭也是其中一項因素。呼籲當局同銀行業商討，理順按揭申請的程序，並要落實金管局早前所提出，不要求按時供款按揭客戶提前還款的建議。

經民聯副主席、議員林健鋒提到目前的經濟狀況，一度感觸哽咽，因不少商界人士苦苦撐過疫情，儘管許多負面因素已一一消除，惟面對樓市下行的最後一道難關，若果捱不過，實在令人心酸。他說房地產市場同本港經濟息息相關，因此樓市要活，不能一潭死水，可是近期有部分銀行傾向收緊住宅按揭。他指有個案是買家向銀行申請按揭，然而銀行的審批過程出乎意料地長，過了成交期還未完成按揭批核，最終無奈要撻訂。在樓價下調，租金上升的當下，有人打算購入細單位，冀藉着租金收入養老，但遇上銀行收緊納米樓按揭，結果失去預算。另一方面，有銀行收緊按揭申請人的年齡要求，把75減供款人年齡的做法，下調至65減供款人年齡。由於供款期縮短，令到有換樓需要的家庭，置業方面會更加審慎。

超越成交期仍未能完成批核 他續指，工商舖按揭亦同樣收緊，有可能影響營商者的資金周轉，並形容某些銀行「揀飲擇食」，令到工商舖位價格受壓，可能會造成房地產的惡性循環。加上現時息口高企，期待盡快減息，料有助中小企和小業主紓緩重擔。他說明白目前的市道，銀行對按揭的興趣大減，建議銀行可以對有經濟實力和穩定收入的按揭申請人預先審批，以免妨礙樓房的買賣交易。

香港地產代理商總會主席潘達恒表示，樓宇成交量不斷下滑，雖沒有確實數字指出當中有多少是受按揭審批影響，但他就收到不少客戶反映，指過去多間銀行「鬥快」做按揭批核，可能半個月左右就有消息的情況不再，反而是拖長至3個月才有結果，甚至過了成交期也沒下文。他認為近期出現的貸款問題，或是跟個別銀行內部指引有關。

美聯集團董事總經理黃子華指樓市不能流轉會妨礙套現，很多以物業為營運資金的中小企大受影響，並反映在近日的經濟市道，無論餐飲、零售都出現結業潮，吉舖處處。

香港地產代理專業協會會長郭昶以打麻雀來比喻，指政府、發展商、地產代理和銀行是房地產業的持份者，當銀行按揭有阻滯，就好比其中一人突然不出牌，雀局就會成為僵局。他說銀行在旺市出來「搶」，遇上淡市亦不能「縮」，事關物業賣不出，價格勢必下跌，最後會影響供樓的價值。其實更積極地參與按揭市場，讓樓市找到支持點，才是保障銀行利益的最好方法。

正常供款竟被銀行追收按揭 另外，香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮指收到不少客戶反映，指樓市撤辣後銀行收緊按揭，亦有正常供款的工商舖的業主，遭銀行追收按揭或加息。希望銀行面對有穩定收入的按揭申請人能正常地做按揭，銀行亦不要向正常供款的工商舖業主要追收按揭。