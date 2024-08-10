DSE明年上調考試費 6科索價$3490

【本報訊】香港考試及評核局公布2025年香港中學文憑考試（DSE）考試費，新收費昨日刊憲。明年文憑試語文科及其他科考試費用分別為747元及499元，各上調29元及19元，加幅約4%；自修生考試報名費則由550元上調至572元。

根據新收費，一名學校考生若報考6科，即兩科語文科目及4科非語文科目，考試費總額為3,490元，較上一屆即2023年增加134元。

庫房陷財困 不再代繳 政府過去6年均為文憑試學校考生代繳考試費用，但近年政府財政陷入困局，最新一份財政預算案中已沒有再提及相關措施，意味不會再有相關代繳安排，換言之，2024至25學年的DSE考生將需自行繳交考試費用。

至於在內地指定考場應考的合資格學校考生，其報名費亦由1,980元增至2,059元。經濟上有需要的考生，可向在職家庭及學生資助事務處申請減免考試費。2025年文憑試的甲、乙及丙類科目將於今年9月接受報名，詳情適時公布。