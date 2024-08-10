激增21% 愉景灣渡輪明起加價 成人單程$55.8 長者小童$27.9

【本報訊】來往中環及愉景灣渡輪加價，明日生效。運輸署批准愉景灣航運來往中環及愉景灣渡輪航線加價，成人單程收費由46元加至55.8元，65歲或以上長者及12歲以下小童，均由23元增至27.9元，加幅約21%。已登記八達通的成人居民票價則由33.5元加至38.2元，長者及小童均由16.8元加至19.1元，加幅約14%。

愉景灣航運早前向運輸署申請，調整來往中環及愉景灣渡輪航線票價，建議各票種的票價增加約60%。

根據運輸署向離島區議會提交的文件，有關渡輪航線上一次調整票價為2018年6月，至今超過6年，期間每年乘客量均較2018至19年度低約11.7%至21.3%，但是工資及燃料等經營成本不斷上升，導致該航線的收入未能夠彌補其上升的經營成本。

運輸署審慎考慮各項相關因素，包括愉景灣航運的財政狀況、營運成本及公眾對渡輪票價調整的接受程度等，認為適度的票價調整有助改善愉景灣航運的財政狀況，為愉景灣居民及訪客提供水路交通服務，最後決定在顯著下調申請加幅後，批准其票價調整申請。

運署倡非票務收入緩財政壓力 運輸署稱，會鼓勵愉景灣航運就愉景灣公共交通服務，與地區人士保持密切溝通，研究持續完善現有服務及改善財政狀況的可行方案，包括引入更多非票務收入的來源等，以配合乘客的公共交通服務的實際需要，同時亦可紓緩公司的財政壓力。