雙屍命案夠悲摧 暫託支援全缺席

有學者指出，照顧長輩是一大挑戰。很多時候，我們認為自我照顧是自私的。事實恰恰相反，只有當我們照顧好自己時，我們才有能力照顧我們所愛的人。觀塘一對母子日前（7日）被發現倒斃在瑞和街78號樓上寓所，初步懷疑姓董、60歲兒子意外暈倒失救，其姓陸82歲母親亦因缺乏照顧而斃命。這不正正反映照顧者如果未能照顧好自己，根本無法照顧自己所愛的人嗎？

本報記者昨日走訪現場，事發單位目前由執法部門以鐵鏈封鎖，以待進一步調查。有街坊特意在門外掛起一部唸佛機，以超度案中母子。鄰居張小姐稱，男死者身形高大，較為沉默寡言，平日大概早上7時出門，至下午5時多返回，兩人不時遇見亦未嘗與對方打招呼或談話。張小姐說自己住在相鄰單位接近一年，從未見過女死者出門，只知單位由兩母子同住，亦未見有外人探訪。

這樁悲劇充分反映基層的悽酸。據了解，陸婦已退休，董男為兼職保安員，陸婦因患病而長期臥床，由兒子照顧起居飲食。60歲兒子，嚴格來說不能算「老」，港人長壽，一般而言，60歲充滿活力的大有人在。然而，董男為保安員，而保安員一般工作時間都較長，當更12小時很普遍，即使董男是兼職，從早上7時出門到下午5時多才回家，亦相當長時間。可以想見，82歲母親從早到傍晚都乏人照顧，已經是一個大問題；加上董男做完如此長時間的保安員工作回到家，長年累月幫阿媽呢樣嗰樣，除了餵食，又要為她沖涼清潔諸如此類，怎能不疲於奔命！報道指他意外暈倒失救，「意外暈倒」可圈可點，試問一名60歲男子，要不是因保安工作長時間令其體力及精神均透支過度，回到家又要勞心勞力照顧病母，又怎會如此輕易暈倒？當然，如有心臟病當作別論。

社區組織協會幹事昨日在電台節目表示，事件反映目前識別照顧者尤其高危家庭的能力不足，暫託、緊急照顧和支援服務同樣不足。事實上，很多照顧者不懂得尋找暫託服務，甚至連有這些服務也不知。社協幹事認為政府應建立照顧者資料庫，加快識別和支援高危照顧者，協助他們申請服務。年長及基層照顧者家庭需要政府更主動和積極去幫助，皆因雙老照顧家庭較易陷入高危狀況，照顧者年紀大，身體情況易變差，可能處於長期病患下，照顧一個比自己更弱的人。

觀塘雙屍案值得政府反思，除了反映照顧者缺少支援，以致不堪體力、壓力的倫常悲劇，隨着人口老化加劇，本港年長者的照顧需求亦日增。社協幹事指政府應建立照顧者資料庫，加快識別和支援高危照顧者，確實很有必要。試想想，觀塘雙屍案的60歲兒子，嚴格而言，仍未至於「以老護老」，若然區議員或關愛小組能及時主動幫他尋找暫託服務，相信他不至於心力交瘁暈倒失救，以至連臥床年邁母親也因乏人照顧而死亡！長遠而言，政府對人口加速老化應有長遠針對政策，起碼應提速加建資助老人院舍，才可以減少不斷重複、令人鼻酸的護老悲歌！