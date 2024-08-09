笑看天下：應付小鬼 刻不容緩

南海、台海常掀惡浪，皆因中國周邊「小鬼」實在太多；菲律賓近排頻頻尋釁滋事，但他們畢竟國力有限，要依靠美國撐腰壯膽。菲總統小馬可斯縱使倒向美國，關鍵時刻頭腦倒還清醒，譬如早前佢希望中國和菲律賓能在談判桌上討論南海爭議，而不是在公海上與對方船隻相撞，呢啲咪叫做有自知之明囉！中菲兩國軍力懸殊，以武力對抗，恍如豆腐擲向石頭，就是「找死」，但菲律賓還是經常不安於室。

不過，解放軍又豈會放鬆，任由「小鬼」撒野！解放軍周三公布，當日在南海黃岩島附近海空域組織聯合戰巡。同日，菲律賓、加拿大、美國和澳洲軍方，亦喺南海啟動首次聯合軍事演習，為期兩日，期間將有海空軍參與，強調要加強各國軍隊之間的互通性。美菲加澳4國軍方周三發布聯合聲明，指軍演喺菲律賓專屬經濟區內舉行，展示佢哋強化區域與國際合作嘅集體承諾，以支持一個自由且開放的印太，將維護南海航行和飛越空域的自由權。

菲律賓尤其積極，上周已在南海舉行海上演習，先與美國，兩天後又與日本演習，今日則與越南在馬尼拉灣外海舉行聯合海岸防衞隊演習。解放軍南部戰區強調，一切攪局南海、製造熱點、破壞地區和平穩定的軍事活動，盡在掌握之中。除了南海，加拿大蒙特利爾號護衞艦上周三亦通過台灣海峽，解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，隨時應對一切威脅挑釁。

最近，中國特別強調要開創國防和軍隊現代化，尤其要推進現代邊海空防建設，打造既能有效維護安全，又能有力支撐發展的邊海空防建設格局，構建邊海空防立體智能管控體系。提高戍邊能力應付一眾「小鬼」，確實刻不容緩！