撥亂反正：旅遊警示 無聊之至

在黑暴風波及中央為特區制訂《港區國安法》期間，多個西方及區內的親美國家，以不同藉口對香港發出旅遊警示，警告國民如非必要切勿前往香港，否則可能會遇上暴力示威或遭人任意拘控。但事實上，曾在港面對生命威脅的只有黑頭髮黃皮膚的內地旅客，至今遭國安法拘控的亦全是黑頭髮（也有的染了髮或老得一頭白髮）黃皮膚的華裔香港居民，沒有任何非本地外籍人士曾被暴徒「私了」或因國安法而被囚。

最搞笑的是連特區都不如的台灣省，早前也提升了對內地及港澳的旅遊警示，表面理由是三地近年持續增修國安有關法令，實際是報復北京發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》。首先，該份《意見》本身也是紙上談兵，難以執行，只得心裏有鬼的民進黨政府會認真看待。

再者，當時正值日圓低水，港人北上消費或「返鄉」遊日成風，加上多個國家先後給予內地旅客免簽證待遇，除非是有經商或探親需要，否則會有多少內地或港澳同胞有興趣到台灣遊玩呢？但民進黨因此也可自欺欺人的說，有關措施對當地旅遊業影響極微，因為本來便已是一潭死水。

言歸正傳，近日英國爆發反移民暴力騷亂，港府亦依樣葫蘆，效法多個國家對英國發出旅遊警示，雖屬政治正確，但實為無聊之至。對於一些腦袋生銹的「戀殖黃人」，或在國安法生效後將子女或伴侶送往英國的「太空人」，不論是紅黃黑的警示，他們還是會冒險赴英。最擔心是一些在當地本已生活不如意的香港窮移民，聽到有關警示後下定決心，回流特區爭飯碗搶福利，那就對一直堅守香港、愛國愛港並且準時交稅的納稅人太不公道了！