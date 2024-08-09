橫眉冷看：昨日香港 今日英國

日前筆者到鄰居家串門，電視24小時新聞台正播放英國騷亂的新聞，我們邊看邊聊天，話題不期然扯到對方的工作上。鄰居告訴我，他們公司最新研發的健康產品，近乎能醫百病，對治癌症的成效高達95%，若然身子沒病，也可以強身健體。

鄰居為人慷慨而仗義，絕非存心把我當作羊牯，我要是願意服用，他大抵會將這款健康產品免費送我，但筆者正告對方，如果貴公司的產品當真能有效治療95%的癌病，這項成就定然轟動世界，研發人員該老早獲得諾貝爾醫學獎才對。鄰居對我的質疑不以為然，堅持說自己公司的產品已獲取多個獎項。此君是推銷團隊的老大，我問他：「你手下有多少人？」答曰：「約900人。」筆者聽後不禁喟然慨嘆！

當前世界最大的隱患，正是在於民智低落，政治野心家和無良商人只要稍加撥弄，大量愚夫愚婦就會自動獻身，為他們賣命。如今在英國遍地開花的示威暴亂，主要觸發點正是源於網絡上的假消息。7月29日，一名17歲的持刀男子闖入紹斯波特鎮一家舞蹈學校，殺死了3名兒童。該男子是在英國土生土長，父母來自盧旺達，但網上傳聞，卻說他是伊斯蘭新移民。大量英國民眾聞訊後，竟信以為真，瞬間便掀起一股反新移民風潮，一發不可收拾。事發後，有專家研究了網上約2.7萬條相關訊息，發覺大部分都是誤傳或作偽的。

香港人對於今次英國的暴亂不會感到稀奇，2019年的反修例風波席捲全港，究其原因，也是被大量的虛假消息所害。有些人是當真被假消息所騙，有些人則是假裝被騙，前者可憐，後者可惡。好端端的世界，經常就是被這些可憐、可惡之人，弄得亂嚷嚷的。