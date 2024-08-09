龍吟虎嘯：綑綁德日能幫美多少

遠在萬里的德國，近年積極參與美國和日本在東海、南海、台海聯手對中國軍事施壓的活動；消息說，德國正在考慮，明年首次參加美日的定期聯合軍演。德國把這些聯合軍演的目的提得很高。

德國國防部長皮斯托留斯聲稱，德國對中國在印太地區的海上活動感到憂慮，他學着美日的口脗說，一個穩定的印太地區對世界非常重要，因為它關乎航行自由和海上航線安全。他還說，應該仔細關注中國在印太地區擴張領土的企圖。他更指出，日本是印太地區的重要合作夥伴，德國考慮派出部隊，參與美日舉行的聯合演習，重點是防禦偏遠的島嶼。

德國這麼熱衷跑到亞洲參與美日打壓中國，令人感到奇怪；其實，了解德日關係歷史就不會奇怪。日本明治維新前夕，德國普魯士於1860年派出使團訪日，建立關係，助日西化。之後，兩國因爭奪在華利益發生衝突。第一次世界大戰時，日本結盟英國宣戰抗德；一戰結束後，日本奪取了德國在華「特權」。第二次世界大戰時，德日竟勾結在一起，妄圖瓜分世界。1936年，德日簽署「反共產國際協定」。1943年，德國要求日本海軍建立一支艦艇群在印度洋活動，侵襲盟軍航線，日本還開放神戶港供德國海軍使用。

從二戰結束、冷戰開始、蘇聯解體，到今天德國和日本都是美國霸權體系中的最重要骨幹分子，一個在歐洲，一個在亞洲，為美賣命，皆以俄中為假想敵，德日的對華對俄政策，一直聽命於美國。這些年，美國拜登政府要同時打倒俄羅斯和中國，就把德國和日本拴在一起，並利用俄烏之戰、台海危機、南海衝突這些美國一手製造的緊張局面，對德日進行軍事綑綁，有朝一日支援美國對中國發動戰爭。

不過，美國有美國的算盤，德日有德日的力量，美國的做法並不符合德日的利益。他們的力量，特別是德國跑來印太當打手，除了害己，真能幫美國多少？