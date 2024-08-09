坦言集：南疆風險

中國的緬甸政策似不成功，形成中國南疆的一個重大隱憂。中國的政策包括兩個部分，一是不干預他國內政，二是中緬要發展為命運共同體（一如中國其他的西南近鄰）。

命運共同體有中國協助的意味，共同發展、共同富裕作為目標，中國便應在貿易、投資以及其他方面與之加緊合作，並且互聯互通。但緬甸內部政治複雜，緬族與山區其他民族歷史矛盾深厚，緬族內部也有分歧，主要是傳統與西方文化之爭，此所以昂山淑姬與軍方的和解以決裂告終。和解之時，西方制裁稍減，中國的投資亦與其他外資一起大增，但中國對昂山淑姬與西方的關係頗有戒心，可最終還是接納了她的政府，正好開展兩國的大合作，把中國「一帶一路」倡議中的孟中印緬走廊，細分為中緬經濟走廊，聚焦開發。然而，緬甸軍事政變推翻這一切。

中國應與緬甸軍隊關係頗佳，在軍人政府時，緬甸外交依仗中國的支持。可是沒法阻止政變，中國在該地區的命運便被緬甸局勢牽着走。中國在當地的投資，包括中緬鐵路這樣的戰略大項目，便失去時機。中國不干預他國內政，可是在軍人政府放權時卻沒有像日本那樣積極進取地與民主政府合作，在緬甸進行調研規劃，助緬甸政府制訂中長期發展。而在軍事政變後，亦看不到中國有多大力氣去幫助緬甸軍政府解決內外矛盾。當然，在外交上中國是支持、斡旋、游說、阻止制裁，卻不足以挽救軍政府與緬甸政治於當前危機。相反，軍政府更積極朝向與俄羅斯合作。

有說果敢漢族地方武裝組織的三兄弟聯盟有中國因素，北部山區的非法翡翠生產出口都是集中於中國內地市場。中國在山區和果敢軍中應有頗大的影響力，此所以中國可斡旋達成短暫的停火和談。但中國似乎還是恪守不干預他國內政，卻阻止不了果敢等叛軍的後勤供應。相反，克欽地區久為西方勢力盤據，果敢聯盟的擴大和軍事上的勝利，未必全屬果敢軍領導的功勞，若開軍亦有印度因素。但無論如何，若緬甸軍政府倒台，中緬關係必受打擊，不用說中緬鐵路不會修建，中國南下印度洋之路堵塞，連中緬油氣管道安危亦難料。

緬甸問題比不上南海問題，但美國對付中國的是全方位攻擊，緬甸政局變化可構成中國在西南邊境的重大風險，不能掉以輕心。