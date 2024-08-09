臭氧機線圈掩飾 圖走私黃金赴日

【本報訊】上周四（1日）晚上，香港海關在赤鱲角香港國際機場，根據情報分析及風險評估，揀選一批由香港空運出口往日本的貨物抽查，揭發有人利用電子設備走私黃金，逃避日本徵收約80萬元的關稅，初步檢獲約12公斤懷疑由黃金鑄造而成的金屬片，市值共750萬元。今次是繼上月後本年第3宗同類案件，海關正繼續跟進追查，不排除展開拘捕行動。

重約12公斤 市值750萬 涉案的貨物共有14個紙箱、重約127公斤，報稱載有包括手提包、毛衣、服裝及文件等貨物，惟部分貨物申報名稱含糊籠統，英文串法亦有出錯，遂引起關員懷疑。經X光機掃描後，影像顯示其中4個紙箱內裝有電子設備，與報稱的貨物類型不符，而該批電子設備內，部分部件的密度出現異常。

海關關員隨即打開紙箱檢查，共檢獲12部臭氧機，該批機器包裝新簇，惟機底有可疑手指模印，機器內部的線圈組件亦有不尋常膠水漬。該線圈組件每個由11片金屬片疊起組成，經檢查後發現金屬片手感及顏色有異，其中9片重量異常，較另外兩片重逾兩倍，懷疑曾被加工。

關員其後刮走金屬片面部塗層，並將其剪開檢查，懷疑該批異常的金屬片由黃金鑄造而成，隨即將該批貨物扣起調查。據了解，走私集團利用物流公司把貨物集運至日本，並以一間空殼公司名義付運，企圖多重掩飾不法活動，惟臭氧機容易購買，加上價錢不貴，而空運費成本極高，做法並不合理，致使走私行徑露出破綻。