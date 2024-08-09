搗家庭式洗錢集團 4人被捕涉15億元

收南韓可疑資金 用空殼公司轉帳 海關於今年初鎖定一個洗黑錢集團，經連月的財富調查及情報分析後，查出自2020年起的兩年間，該集團以名下貿易公司，從南韓的公司接收大量來歷不明的可疑資金，再利用銀行轉帳及虛擬貨幣交易清洗黑錢，涉款高達15億元。至前日，海關突擊搜查4個目標場所，拘捕連亞裔主腦在內的一家3口，以及一名相信為集團基層的男子，同時凍結多個涉案戶口的資產，現正循相關款項流向等多方面追查，不排除有進一步拘捕行動。

海關早前察覺涉案洗黑錢集團的可疑活動後，一直密切進行調查，至前日判斷時機成熟，遂採取代號「劍刺」行動，突擊搜查3個住宅單位及一個商業單位，以涉嫌「洗黑錢」拘捕3男一女，包括兩名亞裔男子（66歲及39歲）和一男一女（31歲和54歲）本地人，並檢獲多部手機、電腦、公司和銀行文件、銀行卡及虛擬貨幣冷錢包等，並凍結被捕人士名下多個銀行戶口內、折合共約220萬元的資產，稍後會徵詢律政司意見後，向法庭申請充公。

亞裔父子主腦 開戶逾30個 海關人員表示，涉案亞裔男子屬父子關係，他們長居香港、擁有香港身份證，報稱職業為公司董事；被捕女子是66歲亞裔漢的妻子，報稱文員；其餘一名被捕本地男子任職的士司機。該集團結構清晰，運作成熟，初步調查顯示，涉案3人家庭以亞裔父子擔當集團主腦，他們主要負責成立多間空殼公司，以及在2020年8月至2022年8月期間，於7間不同的銀行開設超個30個戶口，處理來自南韓公司的數以億計資金；至於本地女子則擔任其家人公司的秘書和銀行戶口授權簽署人，以協助集團運作。

另有調查顯示，涉案戶口交易頻繁，從海外公司收取的資金以大額匯款為主，最大單一交易金額達2,300萬元，而這些上游資金有部分是涉及境外犯罪活動。被捕人士會在名下多間公司進行大量互相轉帳，及後把銀碼拆細，再轉入180個第三方戶口，企圖掩飾資金來源，以增加執法人員的調查難度，當中牽涉交易超過2,000宗，惟相關公司與戶口並無明顯業務往來，難以解釋該些交易來由。

的哥參與犯案 月薪7萬元 海關經追查後，揭發有人以每月7萬元報酬招攬涉案31歲本地男子，安排他開設空殼公司，並負責用虛擬貨幣的交易方式處理案中約3億元資金。每次收到轉帳後，該名男子便會在短時間內把資金轉到一個國際的虛擬貨幣交易平台，利用虛擬貨幣匿名及高隱密性特點進行洗黑錢活動。海關相信，今次行動已瓦解該洗黑錢集團，被捕人士其後獲准保釋候查。