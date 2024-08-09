精液潑女子 城大博士生認罪

【本報訊】一名城大男博士生於今年6月在校園內，從後向一名女子淋潑混有自己精液的液體。涉案男子及後被捕並稱是「不小心」把液體撒向女生。該男子昨在西九龍裁判法院承認非禮罪。裁判官批評，被告行為對事主構成極大侮辱，但決定先為被告索取感化、社會服務令及心理報告，被告獲准保釋至9月6日判刑。

26歲被告來常偉，報稱居於深圳，是城大神經科學系的博士生。他原被控作出有違公德的行為罪，控方今修訂為非禮罪。控罪指，被告於2024年6月6日，在香港城市大學李達三葉耀珍學術樓由地下至一樓的2號電梯猥褻侵犯女子X。被告承認非禮罪。同意案情指，事主X與被告互不相識，當日下午3時許，當X搭乘扶手電梯到案發位置時，感覺背和臀部濕掉，發現遭淋潑不明液體。

求情稱通宵做實驗壓力大 案情續指，X通報城大的保安和執法部門。調查發現，被告事前跟隨X，在電梯上一手用手機舉向X，一手拿着其他東西。不久後被告便步往其他方向。同年6月11日被告被捕，警誡下稱「我不小心把混有精液的水，撒在那個女生背後」。辯方求情時指被告事發前10天通宵做實驗，承受巨大壓力。案件編號：WKCC 2559/2024