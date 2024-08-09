醫健：醫患同行：從地區執法及管治方面規範違法售賣私煙行為

現時，本港正面對着人口老化及慢性疾病患者人數持續上升的挑戰，而特區政府有見吸煙是導致慢性疾病和引致死亡的最可預防的風險因素，故近年來大力提倡並實施一系列的控煙措施，務求達致「無煙香港」的效果，藉此改善市民的健康質素，減輕本地醫療系統的負荷。例如特區政府之前落實「增加煙草稅」此政策以加大吸煙者戒煙的誘因，同時令本無意吸煙的青年因煙草價格的上調，而降低吸煙的意欲。以上的控煙政策於社區中已有一定的成效，但它難免亦是一把「雙刃劍」，連帶本港出現違法售賣私煙的猖獗情況，當中於公共屋邨內發生的情況亦較為嚴重。

就全港而言，衞生署控煙酒辦公室就打擊在公共屋邨派發私煙產品傳單，已於本年度1月至2月期間與警方和房屋署多次採取聯合行動，在全港各區共11個公共屋邨進行巡查及宣傳。香港海關亦於2月至5月期間在全港各區市內共檢獲約一億三千九百萬支懷疑私煙，可見加強宣傳對降低違法私煙售賣上效果成疑。

以深水埗區為例，香港海關就區內的私煙問題早已設立專責隊伍，並定期於深水埗區開展反私煙執法行動，於今年1月至6月期間共檢獲250萬支私煙。雖然區內緝獲私煙數字上升，可反映出海關加大力度打擊私煙有效；但對於一些執法部門如衞生署控煙酒辦公室、房屋署，以及警方，因現存的法例而導致在執法上有所限制。於屋苑範圍內派發私煙買賣的宣傳單張便是一個典型例子。若有人只是手拿單張但不派發；甚至乎有人於未被保安監控下把宣傳單張放置住宅，在舉證實際宣傳私煙的行為上並不容易，導致執法困難。

一些公共屋邨的保安漏洞亦造成私煙私酒販賣兜售猖獗。很多房屋署轄下的公共屋邨，由於保安系統及閉路電視裝備不足，令一些邨外的販賣集團可以避過監察公然入邨宣傳；犯案時亦由於缺乏記錄他們的違法行為證據而輕易逃過檢控。一些屋邨的保安漏洞及警覺性不足，變相姑息不同人士自由進入屋苑私人範圍，加上現時公共屋邨大廈仍採用按密碼鍵進入大廈，從而增加大廈密碼洩露的風險，除了安全隱患，亦令有意違法售賣私煙的人士有機可乘。

有見及此，若要全面打擊違法售賣私煙的行為，除了須盡快改善以上屋邨範圍現存的保安漏洞外，更須各單位及執法部門持續進行緊密的聯合行動。與此同時，作為地區區議員的一員，我們在收到居民就違法私煙售賣的舉報個案，亦可協助轉介予相關部門以作進一步的跟進。同時，特區政府亦應加強罰則，改善法律漏洞，避免執法部門因難於舉證私煙售賣而減低阻嚇成效。透過多重多方面打擊違法私煙，有望令猖獗已久的違法售賣有所遏制，實現真正「無煙香港」指日可待。

病人及醫護權益協會召集人深水埗區議員龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會