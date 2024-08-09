澳門消息：疑賭贏250萬遭劫殺 港男伏屍路氹酒店

【本報綜合報道】澳門前日（7日）發生兇殺案，路氹酒店永利皇宮一房間內發現一具男性屍體，當地執法部門昨日表示，初步調查顯示，死者為一名香港男子，在澳門從事「換錢黨」。當局懷疑男死者在賭場贏得250萬港元後遭劫殺，兩名同夥男女疑為巨款動殺機被捕，其中一人為香港女子，另起回170萬港元贓款。

俱為換錢黨 港女內地漢被捕 被捕內地男子姓楊，40歲；香港女子姓鄧，48歲，均報稱無業。案情顯示，事發當日一名中年香港男子被酒店人員發現倒斃在客房內，執法部門發現男死者頸及頭部等多處地方有明顯傷痕，大量失血伏屍在廁所內，在房內一茶几位置檢獲兩截共長6厘米疑為兇器的刀片。經調查在當晚6時47分在案發賭場內首先拘捕涉案香港女子，一小時後再在案發賭場附近一處街道拘捕涉嫌殺人的內地男子。

經查問，有人拒絕合作。楊男涉嫌搶劫殺人，鄧女涉嫌協助轉移贓款。人員落案控以楊男加重殺人和加重搶劫罪，落案控以鄧女清洗黑錢罪。案件昨午移送檢察院偵辦。3人包括男死者均在澳門從事「換錢黨」，其中楊×隨男死者搵食。執法部門現時起回170萬港元贓款。