調查：倘禁有味煙 66%人或轉食老鼠煙
【本報訊】港府不斷加大控煙力度，數次上調煙草稅之餘，又計劃推出多項禁煙政策，如全面禁止加味煙買賣，包括水果味煙及薄荷煙。不過據長遠煙草政策關注組進行的一項調查指，若全面禁止薄荷煙或水果煙，有近九成受訪煙民會考慮轉食「老鼠煙」及電子煙等，會因而考慮戒煙的只有約5%。組織召集人盧啟律認為，政府禁煙力度過大，只會造成反效果將煙民推向「老鼠煙」市場。另外，組織又發現有不法之徒於網上開設網店，明目張膽賣懷疑「老鼠煙」，數個月仍未下架，質疑控煙酒辦執法不力，或是「老鼠煙」氾濫的幫兇。
關注組於今年7月至8月期間進行調查，發現回覆的524名成年煙民中，超過80%曾經接觸過非法私煙。
控煙加辣 恐刺激私煙市場
受訪者中，有297人表示習慣吸食薄荷煙，當中有66%表示一旦禁令實施，會考慮轉食「老鼠煙」，亦有22%表示會轉食加熱煙或電子煙等，會考慮戒煙的卻只有約5%。至於習慣吸食水果煙的受訪者，反應亦相差無幾。
盧啟律認為港府控煙不應操之過急，又指初時政府加煙稅，已經令不少人轉食私煙，若政府再加大力度，只會進一步刺激「老鼠煙」市場，與控煙目標愈走愈遠。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：