調查：倘禁有味煙 66%人或轉食老鼠煙

【本報訊】港府不斷加大控煙力度，數次上調煙草稅之餘，又計劃推出多項禁煙政策，如全面禁止加味煙買賣，包括水果味煙及薄荷煙。不過據長遠煙草政策關注組進行的一項調查指，若全面禁止薄荷煙或水果煙，有近九成受訪煙民會考慮轉食「老鼠煙」及電子煙等，會因而考慮戒煙的只有約5%。組織召集人盧啟律認為，政府禁煙力度過大，只會造成反效果將煙民推向「老鼠煙」市場。另外，組織又發現有不法之徒於網上開設網店，明目張膽賣懷疑「老鼠煙」，數個月仍未下架，質疑控煙酒辦執法不力，或是「老鼠煙」氾濫的幫兇。