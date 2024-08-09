東呼即應：老鼠煙販聘青年軍 派點心紙歪風盛行

東呼即應街頭直擊 控煙酒辦執法不力 本港走私香煙問題嚴重，《東呼即應》直擊有私煙商販聘請多名年輕人，包括疑似中學生，白天當街向煙民派發老鼠煙，讓其免費任試。有議員指年輕人在暑期獲聘派私煙「點心紙」的情況愈趨嚴重，促控煙酒辦等部門聯合加強打擊。有報販業界指煙民轉投非法私煙市場，令守法商戶生意大受影響。有政策關注組稱，控煙酒辦收到過千宗投訴，成功檢控到的案件僅數宗，反映打擊效果非常不足。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》，任何人不得為推廣或宣傳的目的而將任何香煙、香煙煙草、雪茄或煙斗煙草給予任何人士，在街頭向煙民免費派煙推銷產品，無論是否完稅香煙都一樣可能觸犯相關法例。記者加入相關銷售群組後，發現入面海量的煙草推廣內容，列明價錢、牌子及味道，甚至食評，一條煙價錢由280至320元不等，相信是無完稅的非法私煙，更可以送上門方便煙民落單。有在附近上班的煙民向記者稱，已非首次見「青年軍」在街派煙，亦都曾經被推銷，其中一位煙民指在7月時已見過他們派煙，他們類似推銷員，點讚其平台專頁就有煙送。

派老鼠煙 中學生鋌而走險 在觀塘另一條街，亦有一批青年軍派傳單及老鼠煙，目測更可能是中學生。近年青少年參與私煙或違法煙草推廣的情況愈來愈多，年齡更低至14歲。犯罪年輕化關注組召集人、議員顏汶羽指，近年的確多了私煙在市面販賣，區內亦經常收到投訴，譬如在暑期會有私煙承辦商招聘年輕人派「點心紙」，感覺比以往更加嚴重，特別在疫情後，每日都接獲市民投訴指收到私煙點心紙。

他續指，控煙酒辦的檢控數字很少，過往主要都是做一些反吸煙或者反私煙的宣傳為主，認為若不加大力度執法，沒有辦法可以處理好私煙，希望控煙酒辦可以做到跨部門合作。他又提及上月醫務衞生局宣布加煙稅的新政策，大方向上都支持有關做法，但亦提醒政府會否適得其反，令私煙有更大的經濟誘因，市民買私煙的情況變本加厲。

煙稅大增 報販嘆無力競爭 香港報販協會主席林長富指出，連續兩年加三成煙草稅大幅抬高完稅煙的售價，更拉遠了完稅煙及非法煙的售賣價格，守法報販已無法與老鼠煙商競爭，加上控煙酒辦打擊違法煙草宣傳不力，「光天化日向煙民推銷私煙都無人理。」他又提到今年7月初海關在流浮山破獲地下製煙工場，是本港首次出現「私煙廠」，亦響起警號，暗示黑市私煙產業鏈滲入本港市場，當局早前提出多項新控煙措施，憂慮會進一步刺激黑市。

林長富以「禁止增味煙」為例，老鼠煙價格本來已遠低於完稅煙，如果兩者價格差距再擴大，或將來只有老鼠煙才買到加味煙，預計將加大力度地把更多煙民推向私煙市場。至於「提高未完稅煙的相關罰則」，他認為「引入完稅煙標籤制度」，有當然好過沒有，並希望當局盡快落實推行，惟修例需時，冀當局繼續加強打擊私煙，以免黑市坐大。

檢控低效 一年僅數宗成功 長遠煙草政策關注組成員徐緣稱，打擊老鼠煙是由控煙酒辦負責，但執法力度不足，近一兩年控煙酒辦收到過千宗投訴，但可能一年內成功檢控的案件僅數宗，反映打擊效果非常不足。他又認為，若政府再禁止加味煙，對禁煙的幫助不是太大，因現時香港的吸煙率都不是太高，餘下的煙民可能都是煙癮很大，尼古丁的影響或者吸煙的習慣影響了他們繼續抽煙，他舉例指即使內地或新加坡這些對於控煙嚴厲的國家，都沒有執行禁加味煙的方法來降低吸煙率。

徐緣建議政府對未完稅香煙可以加強規管，更指曾見過有未完稅的老鼠煙煙草發霉，對煙民來說，都希望有保障，清楚其來源、生產環境等，對市民的健康亦有幫助。他認為，政府若想降低吸煙率，不可以再用靠嚇方式，反而要改善戒煙服務，尤其是一直以來政府戒煙服務的成功率亦非常低，大部分都是用藥物幫助，建議應從生理及心理上輔導，來幫助煙民戒煙。…

有煙民指已不是第一次看到有「青年軍」在街頭派煙。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇