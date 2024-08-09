全國生態日 濕地公園8‧15免費開放

【本報訊】第二屆全國生態日將至，港府將在本月15日至31日推出一列優惠活動。數十間非政府機構亦將提供各種免費活動及優惠鼓勵市民參與國家生態日。環境及生態局表示，政府及非政府機構希望透過有關活動及優惠提升市民的生態文明意識，以及環境保護思想。

設4場體驗團推廣保育 香港濕地公園將於本月15日免費開放，並於場內提供免費活動。市民於當天透過「綠綠賞」手機應用程式，或在環境保護署轄下「綠在區區」回收環保站和回收便利點（不包括回收流動點）、以及環保署設置於不同地點的禮品兌換機，可以81.5%所需積分兌換心儀禮品或電子禮券。此外，T‧PARK［源‧區］會於本月25日在場內舉辦免費工作坊。

環境及生態局於本月16日至21日期間，在奧海城二期地下主題中庭舉行全國生態日專題展覽，透過展品、虛擬實境遊戲及互動區等，展示香港鄉郊地區的文化及自然生態。漁農自然護理署亦會在薄扶林郊野公園及獅子會自然教育中心舉辦4場生態速查體驗團，讓市民探索本地野生動植物，認識香港美麗又獨特的自然生態。此外，超過30間非政府機構將分別提供一系列免費活動和優惠，包括免費開放設施、提供免費生態導賞團、夜間導賞、工作坊和講座等。

環境及生態局表示，政府及非政府機構旨在透過上述活動和優惠，提升市民生態文明的意識，以及環境保護的思想與行動自覺，呼籲市民踴躍參加。