合謀定價案 美聯稱比中原更早求寬待

【本報訊】競爭事務委員會去年底入稟競爭事務審裁處，向美聯集團及旗下公司等展開法律程序，指對方涉與中原地產等合謀定價訂實收佣金比率，涉違反競爭法。競委會要求美聯罰款，及要涉案高層取消董事資格。不過，中原地產及旗下的利嘉閣因率先與該會全面合作，可按政策獲得寬待。美聯其後就沒有獲競委會寬待一事申請司法覆核，並指比中原更早尋求寬待。高院早前批出許可，並於昨開庭聽取各方陳詞，預計需時兩日。

申請人為美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司及美聯集團有限公司，競爭事務委員會則被列為擬答辯人。代表申請方的資深大律師陳詞時指，競委會制度最重要是確保具確定性、透明度及可預測，惟在今次事件中，競委會卻有違這些原則。另外，資深大律師認為，所謂提供重大協助，不應只視乎證詞是否有新增價值，否則便屬不合理。競委會代表則表示，今次是首宗牽涉競委會寬待制度的司法覆核案，強調寬待制度旨在保障公眾利益。聆訊今日繼續。

指當時獲回覆「不可行」 據入稟狀指，早於2023年1月6日，競委會召開記者招待會，表示將就原告及中原地產與旗下的利嘉閣涉合謀定價、即訂下實收佣金比率的事展開調查。同年3月13日，申請方的法律代表通知競委會，稱申請方願意提供全面協助，以換取獲得寬待，但對方回覆指並不可行。

入稟狀續指，申請方其後取得競委會與施永青於同年5月2日開會的紀錄，施得悉競委會將要求中原等作巨額賠償後，即於同日表明會全面合作，並按政策獲得寬待，其後獲競委會批准。申請人指明顯他們比中原早7周已提出要求寬待，認為競委會做法並不合理，要求推翻。案件編號：HCAL 490/2024