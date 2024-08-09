退役九巴變身單車急救基地

【本報訊】九巴上月向香港聖約翰救護機構捐贈退役巴士，用作於元朗南生圍設立單車急救基地，經簡單改裝後的退役巴士，將會存放急救隊所需裝備，包括急救單車、創傷急救藥袋等，支援急救隊於周末及公眾假期，向市民提供單車急救巡邏服務，現已正式投入服務。

駐守南生圍 支援單車急救隊 每部專營巴士服務18年後必須退役，九巴於2016年底起推出舊巴士及退役巴士捐贈計劃，捐贈退役巴士予非牟利機構及學校循環再用，捐贈車種包括單層及雙層巴士。九巴透過舊巴士及退役巴士捐贈計劃，上月底向聖約翰捐贈一輛雙層退役巴士，用作於南生圍成立單車急救隊基地。

經改裝的退役巴士，以白色為車身主色，車頂裝設隔熱物料，並在所有玻璃窗貼上防紫外線及減溫薄膜，以降低巴士內的溫度，減少空調能源消耗。巴士內部則保留大部分裝潢，以減少造成浪費；其中巴士下層會存放急救隊所需裝備，包括急救單車、創傷急救藥袋等，亦有雪櫃及座椅，供急救員休息時使用。南生圍單車急救隊基地已正式投入服務，支援單車急救隊於周末及公眾假期，為市民提供單車急救巡邏服務。