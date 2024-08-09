文藝節巨型點心進駐機場 麻雀花牌打卡欣賞

料年底完全恢復航班客運量 本港機場為不少中外旅客必經之地，機管局署理行政總裁及首席營運總監張李佳蕙表示，機場乘客和航班數目在過去數月的高峰期已回復至疫情前近八成，相信今年年底的高峰期，客運量將可完全恢復，而三跑系統亦將按原定計劃，於年底投入服務。另外，機場亦舉辦「香港國際機場文化藝術節2024」，活動會與本地藝術家及機構合作，讓參觀者認識本地文化傳統及創意作品，包括花牌紮作、手雕麻雀及港式招牌字體等，當中大部分工藝已被列為香港非物質文化遺產。展覽昨日起在接機大堂及一號客運大樓離港層開放，10月31日結束，市民可免費參觀。

張李佳蕙於活動開幕禮上表示，機場作為旅客踏足香港的第一道大門，是展現香港豐富文化的理想場地，希望可以透過活動讓來港旅客認識本地文化藝術，亦藉機會為本地藝術家提供平台，向世界分享作品。

共設4個展覽 10‧31結束 今年文化藝術節共設4個展覽，包括「香港工藝街」、「遊古戲今」、「如畫香江：江啟明作品展」，以及「躍動藝術之旅」，涵蓋傳統工藝藝術以至數碼藝術。「香港工藝街」中，就會由相關行業的師傅介紹6項本地傳統手工技藝，包括花牌紮作、港式奶茶沖調、中式點心與竹蒸籠製作、手雕麻雀，以及常用於香港招牌的「李漢港楷」字體。參觀者可用刻有「李漢港楷」字體的印章，製作個人化的香港街景明信片，也可取得本地插畫家設計的行李箱貼紙。

從事手雕麻雀業50多年的張順景，為展覽中的手雕麻雀師傅。他形容麻雀是香港市民生活的一部分，又指以往無論交際或應酬都會打麻雀聯誼，對手雕麻雀式微感到可惜，希望在自然淘汰前有更多人認識這門手藝。

位於一號客運大樓離港層D與E行段之間的「如畫香江」，則展出超過20幅由本地知名畫家江啟明的水彩畫作，以寫實風格描繪香港自然風光及地貌奇觀。另一項展覽「躍動藝術之旅」則透過數碼技術，將有關香港的藝術創作，展現在一號客運大樓接機大堂的大屏幕上。影片包括以香港屋邨、霓虹閃爍的街道等為題的「香港地」，以及因應近年港人移民潮，導致不少人要與親友在機場內離別為題的「Welcome Home」等。